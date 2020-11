Ebben az öt városban emelkedhet a koronavírus-fertőzések száma

A 47. heti adatok alapján Békéscsabán, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban és Székesfehérváron emelkedett a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja. Az elvégzett szennyvízvizsgálatok adatai alapján Kecskeméten és Szolnokon csökkenő tendenciát mutattak ki a SARS-CoV-2 vírus örökítőanyagának mennyiségében – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi Központ oldalán.

Mint írják, a szennyvíz vizsgálata mindazokról információt ad, akik ürítik a kórokozó örökítőanyagát, így a tünetekkel rendelkező fertőzöttek mellett a tünetmentes és gyenge tünetes fertőzöttek számáról is. Megjegyzik továbbá, hogy vizsgálataik megerősítik, hogy a koronavírus továbbra is jelen van az ország egész területén. Ezért a járvány lassítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a fegyelmezett magatartás és a járványügyi szabályok betartása.