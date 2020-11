Pattanásig feszült a helyzet az egyik hazai menekültügyi központban

Két, idegenrendészeti eljárás alá vont külföldi is koronavírusos lett a nyírbátori Menekültügyi Őrzött Befogadó Központban – adta hírül a nepszava.hu. A portál beszámol róla, hogy az intézményben rendkívül feszültté vált a helyzet, hiszen a világjárvány eddig is lassította az eljárásokat, amik a fertőzések miatt most még inkább körülményessé váltak. Az ilyen központokban azokat tartják, akiknek menekültügyi eljárása vagy kitoloncolása még folyamatban van.

Az eljárására váró egyik algériai szerint a befogadó központ őreivel vagy más alkalmazottaival jutott be a betegség a zárt falak közé, mert az ott élők nem hagyhatják el az intézményt és látogatókat sem fogadhatnak.