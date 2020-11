Marad a szörnyű köd és a pára

Túlnyomóan borult, párás, ködös idő várható, csak kevés helyen – legnagyobb eséllyel a Tiszántúlon – szakadozhat fel a felhőzet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Jelentéktelen szitálás bárhol előfordulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csak a Kisalföldön élénkülhet meg a déli szél. A hőmérséklet napközben 1 és 5, késő este -2, +3 fok között alakul.

Országszerte borult, párás, ködös az idő. A legtöbb helyen a köd megemelkedett, alacsony szintű rétegfelhőzet a jellemző, azonban főként északkeleten és a nyugati határszélen még vannak sűrű köddel borított tájak. Szerdán napközben ezeken a területeken is várhatóan megemelkedik a köd, így arrafelé is fokozatosan javulnak a látási viszonyok. A felhőzet felszakadozására némi esély a keleti határ mentén mutatkozik. A ködös részeken szitálás (az éjszakai, reggeli órákban ónos szitálás is) előfordulhat.

Az OMSZ szerint hét végéig marad a hidegpárna a Kárpát-medence fölött, vagyis addig túlnyomórészt borult lesz az idő. Hidegpárna kialakulásakor rendszerint tartósan anticiklon uralja a térséget, a talaj közelében hőmérsékleti inverzió alakul ki.

A tipikus forgatókönyv szerint kezdetben csak a felszín közelében sűrű köd fokozatosan megvastagszik, majd megemelkedik, és rétegfelhőzetté alakul át. A felhőzet teteje rendszerint 400 és 1000 méter között stabilizálódhat. A felhőzet alatti egyhangú, hideg, párás, szürke idővel szemben a felhőzet fölé nyúló hegycsúcsokon derült, napos, a lentinél melegebb időt tapasztalhatunk.

A felhőzet vastagságától és hőmérsékletétől függően kisebb mennyiségű csapadék: szitálás, ónos szitálás, hószállingózás is előfordulhat.