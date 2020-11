Ellenkampány indult a Black Friday-jel szemben

A Black Friday okozta őrület helyett mindenki válassza a fenntartható életet, csökkentse a fogyasztását, ezzel is védje a természetet. Ezt kérik azok a hírességek, akik a Magyar Természetvédők Szövetsége Életigenlő – Bólints rá! kezdeményezéséhez csatlakoztak.

A kampány három kisfilmmel indul, amelyben Pokorny Lia, Kollár-Klemencz László és Vecsei H. Miklós arra kéri a nézőket, tegyenek ők is lépéseket a mindennapokban a fenntarthatóság felé.

Fölöslegesen ne fogyasszunk, ne termeljünk! Az anyagi javak helyett keressük máshol a boldogságot, önmagunkban és a természetben.

– hangsúlyozza Pokorny Lia.

A következő hetekben Török Ferenc filmrendező kisfilmjeiben Berg Judit, Böjte Csaba, Hajós András, Havas Dóra, Kovács András Péter és Ónodi Eszter vallanak majd arról, miért fontos számukra az Életigenlő petíció, gondolkodásunk és értékrendszerünk megújulása, és hogy ők maguk milyen vállalást tesznek mindezek érdekében.

Egyre többen ismerik fel: ahhoz, hogy az emberiség által a bolygónkon ejtett sebeket begyógyítsuk, nem elég a technikai megoldásokat keresni, magunknak is meg kell változnunk. Ehhez nyújt receptet az Életigenlő kezdeményezés, mely, reméljük, minél többünknek nyújt hasznos segítséget ahhoz, hogy nagyobb harmóniában éljünk önmagunkkal és a természettel. Kezdjük rögtön a Black Friday alkalmával: csak azt vegyük meg, amire szükségünk van, azt is lehetőleg helyben, hazait

– hívta fel a figyelmet Éger Ákos, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke, aki elmondta azt is, hogy négy online beszélgetést is szerveznek az ősszel, ahol a hulladékmentes életmódról, a helyi zöldközösségekről és ökofalvakról is szó lesz.