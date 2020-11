Infektológus: Létszámkorláthoz kellene kötni a karácsonyi bevásárlási hullámot

Az éjszakai kijárási tilalom azon túl, hogy a fiatalok szórakozási lehetőségeit fékezi, túl sokat nem segít a járvány elleni védekezésben. Az ingyenes parkolás pedig értelmezhetetlen a vírus leküzdésében.

Kis karácsony

Pusztai Erzsébet kiemelten fontosnak tartja, hogy kellő egyensúly legyen a korlátozások és a gazdaság működése között. Alapvetően fontos, hogy az emberek betartsák a járványvédelmi intézkedéseket. Valóban nem volna szerencsés, ha a karácsonyi bevásárlási hullámban nagy tömegek töltenék zsúfolásig az áruházakat, még akkor sem, ha nem az idősek mennek oda – mondta. Az infektológus szerint létszámkorláthoz kellene kötni a bevásárlást, és nem szabad hagyni, hogy tömegek alakuljanak ki az áruházakban. Ugyanis

ott, ahol nagy a tumultus, a maszkviselés mellett is könnyen továbbadható a fertőzés, amihez egyetlen járványterjesztő is elég.

Emlékeztetett: a távolságtartás és a maszkviselés együttesen fontos. Az infektológus szerint, amit lehet, online kellene megrendelni, és kevesebb ajándékkal is lehet boldogan karácsonyozni.

Teszt, teszt, teszt

Pusztai Erzsébet gyors, gördülékeny és ingyenes tesztelést sürget. Szerinte most az legnagyobb probléma, hogy a háziorvosok sokszor napokat várnak a teszt kérésével, hátha elmúlnak a panaszok, pedig a koronavírusnál a korai észlelés életeket menthet.

A jelenlegi járványvédelmi intézkedéseknél fontosnak tartom, hogy jól működjön a fertőzöttek feltárása és kezelése. Most az a legnagyobb probléma, hogy a teszteléssel olyan lemaradásban van az egészségügy, és hogy teljesen megbízhatatlanok a napi fertőzöttségi mutatók. Mindenhonnan azt hallani, hogy egy hetet vártak a tesztelésre, és napok óta nem kapták meg az eredményt. Emiatt sokan nem is teszteltetik magukat. A járványfelderítés és a kontaktok izolálása nem működik megfelelően.

Sokan tünetetekkel járnak be dolgozni, ami növeli a járványveszélyt – figyelmeztetett.

Hozzátette: vannak ugyan tesztelési pontok, de nagyon kevés érhető el. Azokat a pontokat kellene erősíteni, ahová autóval lehet menni, és kiszállás nélkül leveszik a mintát, mert a mentőszolgálat egyéb feladatai mellett nem bírhatja el a napi 12 ezer tesztigénylést teljesíteni – mondta.

Sok múlik a háziorvosokon

Pusztai Erzsébet szerint a korai kezelésre is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, hiszen minél hamarabb ismerik fel a fertőzést, annál gyorsabban és kevesebb szövődménnyel lehet leküzdeni a betegséget. Nagyon sok esetben látatlanul kapnak a betegek antibiotikumot, tulajdonképpen senki nem tudja, hogy mire írják fel. Vizsgálatok nem történnek, és nemegyszer típusosnak tűnő helyzetekben is azt mondja a háziorvos, nem olyan sürgős, hogy teszteljenek. Az is feladata lenne a kormányzatnak, hogy ellássák a megfelelő tanácsokkal a háziorvosokat arról, hogy milyen kezeléseket alkalmazzanak a korai fázisokban, mert ha a megfelelő kezeléseket időben elindítanák, akkor még arra is lenne remény, hogy kevesebben kerüljenek kórházba – mondta dr. Pusztai Erzsébet az Indexnek.

Magyarország jelenleg a 39. legfertőzöttebb ország a világon, Európán belül a 17. Eddig 192 ezren kapták el a vírust, és 4229-en hunytak el. Csak az elmúlt 24 órában több mint 6300 új esetet tártak fel a hatóságok, és 115-en vesztették életüket.

(Borítókép: Vásárlók a szinte teljesen elnéptelenedett nyíregyházi Nyír Plaza Bevásárlóközpontban 2020. március 23-án. Fotó: Balázs Attila / MTI)