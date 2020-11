Stummer: Simonkáék családi cége is beszállt a szabadkígyósi kastélymutyiba

A fideszes politikus, Simonka György érdekeltségébe került egy ingatlan a szabadkígyósi kastélynál – írja a Magyar Narancs.

A lap a jobbikos Stummer János bejegyzését idézi, aki szerint szeptember utolsó napjaiban kezdték el hirdeti a Békés megyei ingatlant, amire online lehetett licitálni.

A szeptember 30-án délelőtt tartott internetes árverésen aztán alig két óra leforgása alatt a Simonka György érdekeltségébe tartozó Déliker Trade Bt. tulajdona lett a kastély bejáratától alig néhány méterre fekvő, kiváló befektetési lehetőséggel kecsegtető ingatlan.

Az ingatlan tulajdoni lapjára november 4-én jegyezték fel Simonkáék családi cégét – számolt be róla Stummer János, aki arra a következtetésre jut, hogy

a faluban terjedő szóbeszédnek tehát úgy látszik, van alapja: a Fidesz-vezetők már jó előre bevásárolták magukat a kastély környékére. Úgy mondják, más ingatlanokat is a Párt emberei vásároltak meg az utcában, s a polgármester a kastélypark tőszomszédságában álló saját vadászházát is nekik értékesítette. A vadászház tulajdoni lapja mindenesetre azonban nem erről árulkodik, az papíron továbbra is Balogh József polgármester a tulajdonosa.