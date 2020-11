A Momentum elkezdte gyűjteni a szomorú kórházi történeteket

Hivatalosan is elindult a Momentum bejelentő oldala, ahol már most egészen elkeserítő történetek számolnak be szemtanúk. A honlapon – amely tavasszal már tesztüzemben működött – az egészségügyben a koronavírus idején dolgozó orvosok, ápolók, portások, vagy a vírussal kórházba került betegek és családtagjaik írhatják meg névtelenül, hogy mi történik a magyar kórházakban.

Egy dolgozó szerint például Gyulán, a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházában már olyan sok az elhunyt, hogy kevés hozzájuk a patológián a tárolókapacitás.

Az elmúlt napokban a gyulai kórház egyik osztályáról már nem is tudták a patológián befogadni az elhunytat, ezért kénytelenek voltak az elhunytat az osztályon tartani. Egy külön szobába helyezték el és rányitották az ablakot.

Valaki, aki 36 éve dolgozik az egészségügyben asszisztensként, a férje pedig orvos, azt írja, hogy leginkább csalódottságot és szomorúságot érez.

Egy egészségügyis beteg vagyok. Kórházi kezelésben részesültem, illetve inkább megaláztatásban. Naponta háromszor jött be a nővérke a kórterembe beöltözve, amikor az ételt behozta. A nővérhívó rossz volt, míg a kiabálást nem hallották (kimenni a kórteremből nem lehetett értelemszerűen)

– panaszolja. Mégis kiment szólni, hogy

meghalt a szobatársa.

Nem várhattam órákig, amikor megint rám nyitja valaki az ajtót. Nagyon leszidtak, mert kimentem. Az orvos úgy beszélt velem, mint a leprással.

Nem kivételezést várt, csak emberi szót. Azért vannak olyan történetek is, amelyek nem feltétlenül veszik el az ember életkedvét, bár ez még áprilisi történet, de legalább egész elégedett az írója:

A mi kórházunkban a bejövő betegek mosható maszkot kapnak, mi pedig minden reggel kapunk egy sebészi maszkot meg egy pár gumikesztyűt és testhőmérsékletet mérnek mindenkinél. Kaptunk fertőtlenítőt is, nálunk elég jó a helyzet.