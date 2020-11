A jövő évi büdzsében is az ideihez hasonló összeggel, hétszázmillió forinttal támogatják az önkéntesek, illetve az egyesületeiket összefogó Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ) tevékenységét. Efelett 150 millió pluszpénz is érkezik az önkéntes munka támogatására, amit eszközberuházásra, a járvány miatti megemelkedett költségeik fedezetére szán az állam. Kontrát Károly államtitkár emlékeztetett arra, hogy a költségvetés közvetlen támogatásán túl a tűzoltó-egyesületek az elmúlt időszakban 430 millió forintot nyertek a Magyar falu program pályázatain, európai uniós források felhasználásával pedig eddig 23 gépkocsit és 5 felújított gépjárműfecskendőt szerezhettek be az egyesületek.

Dobson Tibor, az MTSZ elnöke a szövetség munkáját ismertetve elmondta, hogy tavaly az egyesületek tizenhatezer, az idén pedig már ugyanennyi bevetést teljesítettek. Legalább nyolcezer esetben támogatták a hatóságok munkáját a koronavírus-fertőzés elleni küzdelemben, segítenek a fertőtlenítésben, a védőfelszerelések kiosztásában és a veszélyeztetett korúak ellátásában.

Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott a közösségi médiában köszönte meg az önkéntesek munkáját.