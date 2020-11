Kábítószer-kereskedő bandára csaptak le

Viszonteladó kábítószer-kereskedőket fogtak el Szegeden Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozói - adta hírül a police.hu. A három férfi az elmúlt évben kiterjedt fogyasztói kört épített ki a városban, melyben főleg amfetamint (speed, extasy, stb.) tartalmazó kábítószereket árultak.

A drogkereskedőkre több helyszínen egy időben csaptak le Szegeden, Békéscsabán és Mezőberényben 2020. november 26-án. A férfiak a kábítószert maguk is vásárolták, majd adagolták, csomagolták, illetve tárolták és eladták.

A férfiak lakásán tartott kutatások során a rendőrök több kilogramm kábítószert - marihuánát, amfetamint-, a kábítószer adagolásához, méréséhez szükséges eszközök is előkerültek. Emellett több gépkocsit, karórát és készpénzt is lefoglaltak több millió forint értékben. A banda egyik futárját is elkapták az akcióban.