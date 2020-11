Jelenleg is lélegeztetőgépen van és az életért küzd a hatvani kórházban az a 45 éves cukorbetegséggel és magas vérnyomással élő férfi, aki ugyan a múlt héten kérte a háziorvosát, hogy teszteljék le koronavírus fertőzésre, azonban erre végül nem került sor – számolt be az esetről az RTL Klub Híradója. A tévének a férfi sógora számolt be a részletekről, egyebek közt arról, hogy a férfi korában két agyi infarktuson is átesett már.

Elmondása szerint hőemelkedés és rossz közérzet miatt fordult háziorvosához. Mivel azonban e tünetek nem feleltek meg a Nemzeti Népegészségügyi Központ által a tesztelés megrendeléséhez kiadott protokollnak, ezért az orvos nem kért PCR-tesztet, mindössze antibiotikumot és fájdalomcsillapítót kapott. A férfi állapota azonban egyre romlott, és bár próbáltak hozzá mentőt hívni, elsőre a mentőszolgálatnál is inkább az addigra folyamatosan 39-40 Celsius fok körüli láza lehúzásához kaptak tanácsokat.

A hétvégén aztán eszméletét vesztette, ezt követően a háziorvos hívására már jött a mentő és kórházba, lélegeztetőgépre került a férfi. A kórházban elvégzett koronavírus-tesztje pozitív lett. A család azóta csak annyit tud az állapotáról, hogy mindkét tüdeje összeomlott, és hogy nincs jól.

A férfi háziorvosa a Blikknek annyit mondott, ő a szabályok szerint járt el, és csak a hőemelkedésre nem lehet tesztet kérni. Az RTL-nek nyilatkozó másik háziorvos, Fodor Ferenc szerint azonban azoknál, akik cukorbetegek, tüdőbetegek, vagy magas vérnyomással küzdenek, mindenképp érdemes lenne már a legkisebb gyanú esetén is elvégezni a koronavírus-tesztet.

Az EMMI szerint a háziorvosoknak minden esetben az érvényben lévő eljárásrendhez kell igazolniuk, azonban a betegek kezelése minden esetben a háziorvos szakmai döntése alapján zajlik.