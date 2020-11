Tatabányán az üzlettulajdonos a rendőrök szemébe mondta, hogy soha nem viselt maszkot, és nem is fog

235 esetben kellett rendőröknek intézkedniük a maszkviselési szabályok megsértése miatt az elmúlt 24 órában – jelentette be Kiss Róbert alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának a helyettes vezetője a testület pénteki sajtótájékoztatóján. Közterületeken 186 olyan eset volt, amikor fel kellett lépni, mert valaki nem megfelelően viselt maszkot, üzletekben 38 esetről tudnak a hatóságok. Tömegközlekedési eszközökön 11 emberrel szemben intézkedtek.

Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook Kiss Róbert

Ami a boltokat illeti, Tatabányán egy épületgépészeti szaküzletben arra nyitottak be a rendőrök, hogy sem az alkalmazotton, sem a tulajdonoson nem volt maszk. A tulajdonos elmondta, hogy soha nem viselt maszkot, és nem is fog. Az üzletet 10 napra zárták be. Összesen eddig 486-szor léptek fel üzletben történt szabályszegés miatt, és 26 esetben állapították meg az üzemeltető vagy tulajdonos felelősségét.

Kijárási tilalom megszegéséért összesen 283 alkalommal kellett rendőröknek fellépniük, három személy ellen azért, mert túl messzire sétált a kutyájával. Összesen 6786 esetben intézkedtek eddig a kijárási korlátozások életbe lépése óta.

Hatósági házi karantén betartását a rendőrök 18 622 esetben helyszíni ellenőrzést hajtottak végre, 8722 újat rendeltek, a teljes szám 49 549.