A budapesti amerikai nagykövetség határozottan elítéli a közelmúltban megjelent véleménycikk kijelentéseit, amelyek egyenlőségjelet tesznek a jelenleg Európában zajló viták és a holokauszt során több millió ember ellen elkövetett rettenetes gyilkosságok közé – olvasható a budapesti diplomáciai testület honlapján megjelent közleményben. Mint írják, a

„holokauszt bármiféle relativizálása és minimalizálása kapcsán zéró toleranciát kell gyakorolni”.

A nagykövetség ezzel csatlakozott a Demeter Szilárd szombaton megjelent véleménycikke nyomán tiltakozók egyre népesebb táborához. A nyilatkozatot elítélte a Mazsihisz, az izraeli nagykövetség, Köves Slomó, az EMIH vezetője mellett Vámos Miklós író is. Indult egy a PIM főigazgatójának lemondását követelő petíció is, amelyet már mintegy 150 művész, közéleti személyiség mellett közel 12 ezren írtak alá. Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök nyílt levélben írt arról, hogy ha Demeter még hétfőn is kormánybiztos lesz, akkor az arra utal, hogy a cikk állításai egybeesnek a kormány álláspontjával. Az ellenzéki pártok közül a DK, az MSZP is elítélte Demeter cikkét.

Tegnap Demeter Szilárd előbb még reagált a Mazsihisz nyilatkozatára, majd a nap folyamán később visszavonta nagy botrányt kavart cikkét, és törölte Facebook-profilját is. Az már hétfői fejlemény, hogy az I. kerület bejelentette, a Petőfi Irodalmi Múzeum a Mesemúzeum épületének biztosításával kapcsolatos szerződést felbontja, amíg Demeter az intézmény főigazgatója.