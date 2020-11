Sok szociális dolgozó kimaradhatott a tesztelésből

Miközben örülnek, hogy egyáltalán elindult a szociális dolgozók célzott tesztelése, a hiányosságokra is felhívta a figyelmet a Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezetének (SZMDSZ) elnöke, Migács Tibor a Népszavában. Az elnök szerint

a legnagyobb probléma, hogy a november 19-én nyilvánosságra hozott kormányrendelet nem tisztázza, hogy kit tekint a kormány egy szociális intézmény alkalmazottjának.

Így ugyanis még a bentlakásos intézmények dolgozóinak tesztelésénél is az intézményvezetőkön múlt, hogy például a karbantartókat vagy a gondnokokat tesztelték-e, ugyanis nekik kellett leadni a kormányhivatalnak a dolgozói listát, ami alapján aztán megszervezték a vizsgálatokat. Ahogyan az is, hogy a szabadságon lévőket berendelték-e a vizsgálatra.

Ennél is nagyobb gondnak látja a szakma, hogy a házi segítségnyújtásban és a családsegítőkben dolgozóknak csak töredéke tud élni az ingyenes állami tesztelés lehetőségével, van, ahol az állandó orvosi jelenlét hiánya miatt nem tudták megszervezni a szűrést.

Az elnök arról is beszélt, hogy a szakszervezethez rengeteg jelzés érkezik azzal kapcsolatban is, hogy

a kevés tünetet mutató, de pozitív munkatársakat munkavégzésre kötelezik, mert nincs elég ember a gondozottak ellátására.

Sok a karanténban és betegállományban lévő dolgozó is, így a bentlakásos intézményekben egyre nehezebb beosztásokat készíteni. Beszélt egy Pest megyei, fogyatékosokat ellátó 120 fős otthon esetéről is, ahol 114 lakó betegedett meg, és a 36 gondozónőből is csak 12 tesztje lett negatív, őket a hatóság arra akarta kényszeríteni, hogy költözzenek be az intézménybe és úgy lássák el a munkájukat, de ebbe nem egyeztek bele. Így most műszakonként négy ember dolgozik.

A szakszervezet továbbra is gyűjti az aláírásokat a bérrendezés és az egészségüggyel való egyenlő elbánás kiharcolása érdekében.