Tüntettek a Bubik bezárása ellen a BKK székházánál

Több mint 85 biciklivel tiltakoztak a Bubik bezárása ellen a BKK székházánál – derül ki a Magyar Kerékpárosklubnak az Indexhez eljutatott közleményéből.

A tiltakozást a Magyar Kerékpárosklub szervezte gyülekezésmentes egyéni akcióként, melyben több mint 85 Bubit lakatoltak a BKK székháza elé a közbringarendszer hétfői bezárása miatt tiltakozva. A szervezők szerint is ideje felújítani a Bubikat, szerintük a szükségtelenül hosszú leállás elveszi az egészséges közlekedés lehetőségét azoktól, akik Bubival kerülték volna el a fertőzésveszélyt.

A kerékpáros-egyesületnek javaslatai is vannak a megújuló közbrigarendszerhez, ezeket is kifejtették. Elképzelésük szerint a jövőben a MOL Bubikat BKK-bérlettel is használhatóvá kéne tenni, keményebb kerekű, illetve könnyebb biciklikkel felszerelni, amiket jobban karbantartanak, valamint amiket nem eltitkolnak, hanem reklámoznak, és sűrűbben elhelyezett állomásait bringabarát úthálózat köti össze.