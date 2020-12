Késő estig rendelnek a szolnoki orvosok a járvány miatt

Még este tízkor is csörög a háziorvosok és a házi gyermekorvosok mobilja Jász-Nagykun-Szolnok megyében, mióta a koronavírus-járvány miatt a legtöbb pácienst telefonon keresztül látják el. Akár nyolcvan-száz hívást is lebonyolítanak egy nap alatt, emellett rendelnek, folyamatosan dokumentálnak, és a koronavírusos betegek állapotát is nyomon kell követniük. Mindezek miatt nagyon leterheltek, és van, hogy csak később tudják visszahívni a betegeket – számolt be róla a szoljon.hu.

Sajnos volt példa arra is, hogy bár eredetileg délelőtt rendeltünk, csak délután öt órára jutottunk el odáig, hogy megvizsgáljuk a rendelésre érkezőket. Előtte ugyanis annyira sok telefonhívás és üzenet érkezett be, diagnózisokat kellett felállítani, visszahívni a szülőket, hogy csak utána tudtunk fizikális vizsgálatokat végezni

– mondta a lapnak Nagy Edit szolnoki házi gyermekorvos.

A rendelők vezetékes telefonjai egyfolytában csörögnek, ahogyan a háziorvosok mobiljai is.

Minimum öt-tíz hívás érkezik, de van olyan, hogy harminc-negyven páciens keres mobilon. Rendelési időben a két vezetékes egyfolytában csörög, sokszor a betegek azt mondják, hogy nem tudják felhívni a rendelőt. Ez azért van, mert egyszerre mind a két telefonon folyamatosan beszélünk

– tájékoztatta a lapot Feledi József kengyeli háziorvos, aki körülbelül háromezer embert lát el. Arról is beszámolt, hogy eddig mintegy hetven-nyolcvan koronavírustesztet kért már a páciensei számára.