Hadházy szerint a koronavírus egy szövődményét tüntették fel alapbetegségként egy elhunytnál

A kormányzati koronavírus-tájékoztató portálon felfedezett furcsaságokról posztolt Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. A politikus többek között azt teszi szóvá Facebook-bejegyzésében, hogy a honlap olyan alapbetegséget adott meg egy 32 esztendős elhunytnál, ami a koronavírus-fertőzés szövődménye.

Az akut légzési distressz szindróma az a folyamat, amikor a tüdő alveolusai hirtelen megtelnek folyadékkal, a keringés is összeomlik és a beteg megfulladhat még lélegeztetőgépen is. Persze más is okozhatja, mint a koronavírus, de akkor egyrészt azt az alapbetegséget kellett volna feltüntetni, másrészt egy korona pozitív esetben milyen alapon döntenék el, hogy nem a vírus leggyakoribb halálos szövődményéről volt-e szó?