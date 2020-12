Az Index magyar európai parlamenti képviselőket kérdezett a Szájer-botrányról: arról, hogy annak milyen hatása lehet a Fidesz pozícióira az uniós politikában, továbbá, hogy elképzelhetőnek tartanak-e titkosszolgálati szálat az ügyben.

Gyöngyösi szerint az egész Orbán-kurzus hitelét veszti

Gyöngyösi Márton, a Jobbik európai parlamenti képviselője az Indexnek elmondta, megdöbbenve értesült Szájer József botrányáról, már csak azért is, mert a lemondásával kapcsolatban egészen másmilyen magyarázatot adott. A jobbikos európai parlamenti képviselő szerencsétlennek nevezte, hogy a Fidesz európai parlamenti delegációjának közleményében még hosszasan méltatták Szájer József munkáját és a polgári keresztény-konzervatív értékrendhez való hozzájárulását.

Az, hogy valaki a privát életében, egy magánlakásban mit csinál, illetve milyen a szexuális orientációja, vagy mi a hozzáállása a könnyű drogfogyasztáshoz – az egyébként ebből a szempontból a liberális – Belgiumban, akár a magánügy is lehetne

– fogalmazott Gyöngyösi Márton, aki szerint

a probléma sokkal inkább az, hogy milyen elképesztő szakadék tátong aközött, amit fideszes politikusként Szájer József retorikailag képviselt, és amit most a tetteivel igazolt.

A jobbikos európai parlamenti képviselő hangsúlyozta, nem akar senki felett sem ítélkezni, de Szájer József botránya egy hitelességi probléma, főleg a Borkai-ügy után, ami szintén egy példa volt arra, hogy milyen életet élnek vezető fideszes politikusok, miközben inkvizítorszerűen képviselik a keresztény-konzervatív értékrendet.

– tette hozzá.

Gyöngyösi Márton szerint a Szájer-botrányt, vagy például a Deutsch Tamás Európai Néppártból való kizárását célzó aláírásgyűjtést nehéz elvonatkoztatni attól, hogy a magyar és a lengyel kormány is költségvetési vétót lengetett be a jogállamisági kritériumok miatt az uniós arénában.

A jobbikos európai képviselő aggályosnak tartja, hogy Magyarország érdekérvényesítő képessége nagyon leromlott az utóbbi időben. Ha pedig a Fidesz kikerül a legnagyobb presztízzsel rendelkező pártcsaládból, az Európai Néppártból, és vagy függetlenként vagy egy radikálisabb jobboldali frakcióhoz csatlakozva folytatja az uniós politizálást, az a számukra megalázó, míg Magyarország számára katasztrófa lesz.

A Szájer-ügyben Gyöngyösi Márton nem zárná ki a titkosszolgálatok közreműködését, ugyanakkor azt is kiemelte, nem szabad engedni a fideszes propaganda bagatellizáló kísérleteinek sem, mert

semmilyen titkosszolgálat nem kényszeríthette arra a fideszes politikust, hogy a kijárási tilalom idején zárt körű szexpartira menjen.

Cseh Katalin nem hiszi, hogy Szájer véletlenül egy „házibuliban” találta magát

Cseh Katalint, a Momentum európai parlamenti képviselőjét is sikerült elérnünk a Szájer-botránnyal kapcsolatban. Ő sem hisz a titkosszolgálati manipulációban. Szerinte egészen arcpirító, ahogyan a sokat tapasztalt képviselő mennyire nem tartotta be a járványügyi szabályokat, miközben:

belgák tízezrei, százezrei nem látták a szüleiket. Lehet, hogy nem tudnak hazamenni karácsonyozni, és ennek ellenére ennyire figyelmen kívül hagyja a szabályokat, ráadásul megpróbál a rendőrök elől menekülni az ereszen...

Ez egy olyan „hiba”, ahol én Szájer József felelősségét keresem, nem valamilyen összeesküvést, amit a Fidesz akar sugallni.

– tette hozzá Cseh Katalin, aki szerint a Fidesz sokat veszít Szájer lemondásával, hiszen szakmai munkásságát sokan elismerték. A momentumos képviselő emlékeztetett, sok olyan ellentét van az európai parlamentben, ami túlmutat Szájer diplomatikus hozzáállásán:

Szájer József elvesztésével a Fidesz bukott egy befolyásos politikust, de abszolút nem ő a kulcs a jogállamisági viták rendezéséhez – mondta Cseh Katalin.

Amíg Orbán Viktor úgy politizál, ahogyan most... Amíg vétójával zsarolja az európai közösséget, és amíg ennek védelmében egészen borzasztó és vállalhatatlan hangnemű nyilatkozatokat enged meg magának, akár Fidesz EP-delegációjának jelenlegi vezetője Deutsch Tamás, vagy akár más fideszes megmondó emberek – a Demeter Szilárd-ügy is elhallatszott Brüsszelig –, addig Fidesz reputációját senki sem mentheti meg.

Cseh Katalin szerint a Fideszt nem zavarja, hogy teljesen a szőnyeg szélére került Brüsszelben. Ők nem akarnak megfelelni ennek a közegnek – mondta.

Más kérdés, hogy ennek következményében Magyarország el fog esni elég sok milliárd forinttól, amelyre hatalmas szükség van a gazdaság helyreállításához. Ráadásul most felvették ezt a hitelt, ami az államadósságot terheli, csupán azért, hogy Orbán Viktor fel tudja mutatni az EU-s tárgyalásokon.

Ennél felelőtlenebb politizálást nehezen tudnék elképzelni.

– tette hozzá.

A jogállami mechanizmus senkinek sem árt, aki tisztességes, vagy aki rászorul erre a pénzre. Kizárólag azoknak az oligarháknak árt, akik ezeknek a pénzeknek a zsebre tételéből profitálnak.

– mondta az Indexnek Cseh Katalin.

Ujhelyi nem hisz az összeesküvés-elméletekben

Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselőjét is sikerült telefonon elérnie az Indexnek. Az ellenzéki képviselő elmondása szerint beszélt több néppárti képviselővel a Szájer-ügy kirobbanása után. Ujhelyi szerint

teljesen cikivé vált a Fidesz pártjára állni a Néppárton belül.

Az MSZP-s politikus úgy látja, hogy a magyar vétóval kapcsolatos néppárti álláspont radikalizálódni fog a Szájer-botrány után.

Bár a két ügy, a Deutsch Tamás kizáratásáért indult aláírásgyűjtés és a lemondott EP-képviselő botránya teljesen független egymástól, mégis összefügg. Szájer korábban Weber első számú helyettese volt, ő védte meg korábban a Fideszt a Néppárton belül, mára viszont ő vált tehertétellé.

A Néppártnak tavasszal lesz fóruma, ahol terítékre kerülhet ismét a Fidesz kizárása, az EP-frakcióban azonban jelenleg is zajlik ez a folyamat Ujhelyi szerint. A képviselő úgy látja, már az uniós költségvetés vétója miatt is elképesztő düh és felháborodás volt a néppárti képviselők körében, amire most még ráerősített Szájer botránya. A fideszes politikus szerinte eddig egy erkölcsi színpadról szónokolt, amelyet most saját maga rombolt porig.

Ujhelyi azonban nem gondolja, hogy titkosszolgálati játszma állna a háttérben, leszögezte:

nem hisz az összeesküvés-elméletekben.

Ha ez egy régebben készült felvétel lett volna, amit most előhoznak róla, akkor lehetne ilyenre gyanakodni. Szájer azonban saját elhatározásából ment el erre a „házibulira”.

– véli Ujhelyi.

Rónai szerint soha nem volt ekkora esély arra, hogy kizárják a Fideszt a Néppártból

Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció képviselője azt mondta az Indexnek, szerinte az EP-frakcióban még rosszabbul áll a Fidesz szénája, mint a néppártban.

Ahogy tavaly a Borkai-ügy, úgy most a Szájer-ügy miatt került bajba a Fidesz.

Rónai azt mondta, nemzetközi szinten is komoly hullámokat vert az ügy, számtalan külföldi kollégája írt neki, hogy érdeklődjenek.

A Deutsch Tamás kizáratása miatt indult aláírásgyűjtésről azt mondta, ő a fideszes delegációja vezetője, ha őt kizárják, akkor a kormánypártok valamennyi képviselőjét is eltávolíthatják a frakcióból.

A képviselő úgy véli, hogy nem bosszú áldozata lett Szájer,

ezt csak saját maguknak köszönhetik a fideszesek.

Ujhelyi szerint az uniós költségvetési vétó és a Szájer-ügy között nincs összefüggés, a Fidesszel szembeni ellenérzések azonban felerősödtek.

A sok homofób kijelentés, a sok papolás a konzervatív értékekről, ez most mind leomlott. Miközben otthon a család szentségéről zengnek ódákat, addig máshol illegális szexbulikba járnak

– mondta a DK-s EP-képviselő az Indexnek.

Nem kaptunk válaszokat

Telefonon kerestük Hölvényi György KDNP-s európai parlamenti képviselőt, de nem kívánt válaszolni a Szájer-üggyel összefüggő kérdéseinkre. Pedro López, az Európai Néppárt EP-frakciójának kommunikációs igazgatója az Indexnek azt mondta:

A frakció nem kommentálja a Szájer-ügyet. Ez a magánügye az EP-képviselőnek, aki a helyes döntést hozta meg azzal, hogy lemondott, és bocsánatot kért.

