- Szeretnék érdeklődni, hogy van-e még influenza elleni vakcina, mert szeretném beoltatni magam! - Nincs és, nem is volt. Kedvesem, nagyon sajnálom, maga 2 hónappal elcsúszott ezzel a telefonhívással - És nem is lesz? - Ha megérzéseimre kell hallgatni, nem is lesz.

Ez a telefonos párbeszéd ma hangzott el, miután a cikk szerzője megpróbálta a háziorvosával influenza ellen beoltatni magát. Egy másik háziorvos ismerősnél is hasonló volt a sikerráta, neki pont ma fogyott el az utolsó 30 ampullája.

Úgy tűnik, az eset nem egyedi. Keresik, kérik, várják a páciensek a háziorvosoknál az influenza elleni, idén mindenki számára ingyenessé tett vakcinát, amelyből mára egyre egyértelműbb hiány mutatkozik országszerte, a legkülönbözőbb településeken.

Az Indexhez számtalan hasonló olvasói panasz érkezett az utóbbi időben. Egyre nagyobb tételben. Hol kétségbeesett, hol dühös, vagy épp a kettőt kombináló hangvételben.

A felnőttek közül már a rizikócsoportba tartozók, például a 60 év felettiek, illetve a krónikus betegségben szenvedők sem kapják meg az influenza elleni vakcinát

- mondta Komáromi Zoltán, a DK egészségügyi szakpolitikusa, akit ezúttal felnőtt háziorvosi minőségében kérdezett az Index.

Az ő praxisában jelenleg 120 páciens neve szerepel a várólistán, akiknek mindeddig nem jutott influenza elleni vakcina. Ehhez képest a háziorvos ma mindössze tíz új Vaxigrip Tetrát és húsz 3Fluart védőoltás ampullát kapott. Az utóbbi négy hét alatt pedig összesen 34 influenza elleni védőoltást.

Teljes káosz uralkodik. Ráadásul azok, akik a legkevésbé tehetnek a kialakult helyzetről, a kormányhivatalok népegészségügyi osztályainak munkatársai, illetve a háziorvosok és asszisztenseik kerülnek rendkívül kellemetlen helyzetbe, mert elsősorban rajtuk csapódik le, hogy miért nincs vakcina. Nem csak nálam, több kollégám is elmondta, a nővérek napi 30-40 telefont kapnak a páciensektől, hogy megjött-e már az oltás, és ha lesz, akkor mikor lesz? Ezzel sok időnk megy el feleslegesen

– írja le Komáromi Zoltán a helyzetet. Szerinte ugyanúgy hiánycikk mind a hazai gyártású háromkomponensű védőoltás, mind pedig a külföldön készülő, csupán a bizonyos rizikócsoportoknak, például a transzplantált betegeknek, illetve a fél és a három év közti gyerekeknek adható, négykomponensű vakcina.

A háziorvos úgy tudja, a háromkomponensű magyar 3Fluart utángyártása már folyamatban van, de szerinte ebből legközelebb csak január közepére lehet olyan termék, amelyet nagyobb tételben szét lehet osztani. A négy komponensű Vaxigrip Tetra pedig egyáltalán nincs a piacon, mert logikus, hogy a mostani pandémiás időszakban minden egyes ország védi, nem adja másnak a saját védőoltását.

Kiszolgáltatva a magyar államnak

A helyzetet ráadásul súlyosbítja, hogy kereskedelmi forgalomba azóta sem került a három- illetve a négykomponensű vakcina.

A magyar állam korábban felvásárolta a Sanofi féle Vaxigrip Tetra teljes hazai készletét, ezért a négy komponensű influenza elleni vakcina máig nem kapható sem a patikákban, sem a magánegészségügyi intézményekben, piaci alapon működő oltóközpontokban

– emlékeztetett a háziorvos, akinek eddig minden évben volt megközelítőleg 60-70 olyan betege, akiknek nem járt ingyen az oltás, ezért elmentek és maguknak váltották ki, majd mentek vissza hozzá, hogy adja be nekik a vakcinát. Most ezek az ampullák is hiányoznak a rendszerből, aki influenza ellen oltást szeretne, az maximálisan ki van szolgáltatva a magyar államnak.

„Szerintem most már nagyon a végét járhatják az influenza elleni védőoltás készletek”

- jelenti ki Komáromi Zoltán.

Ha utánaszámolunk, Komáromi Zoltánnak igaza lehet, ugyanis elmondása alapján ő eddig összesen 374 ampullát adott be. Ha pedig abból indulunk ki, hogy Magyarországon jelenleg 6400 háziorvos tevékenykedik, amelyből 4500 felnőtteket lát el, és mindenki eddig átlagosan 300 védőoltást kapott, már akkor is bőven az 1,3 millió fölött vagyunk.

A gyerekeknek még inkább jut az influenza elleni védőoltásból Inkább a felnőtt háziorvosi ellátásban alakultak ki komolyabb problémák. A gyermekorvosoknál influenza elleni védőoltásból összességében nincs nagy hiány – vélekedik Póta György. A házi gyermekorvos inkább azt tartja aggályosnak, hogy indokolatlanul nagy a szórás abban, hogy mely gyermek háziorvosi praxisok kaptak több, illetve kevesebb Vaxigripet. A szakember szerint jó lenne tudni, hogy mi volt e mögött a logika, és a döntéshozók milyen elgondolás alapján osztották szét a gyermekeknek szánt influenza elleni vakcinát, akik közül a rizikócsoportba tartozóknak viszont tudomása szerint, mindenkinek maradéktalanul jutott a védőoltásból.

Ingyenessé tették, és most itt a védőoltáshiány

November 9-én ismét egyre hosszabb influenzaoltás várólistákról írt az Index.

November 22-i közleményében arról tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), hogy szerintünk semmi probléma az oltások beadásával. 13 megyében a rendelkezésre álló készletek elégségesek, ahol már nem is kértek további oltóanyagot. Azokba a megyékbe, ahol pedig jelentkezett még igény, oda napokon belül újabb adag vakcinát visznek – szerepel szintén az NNK említett közleményében.