Müller Cecília: Maszkban se plázázgassunk céltalanul

Az összes haláleset négy százalékánál nem volt alapbetegség, náluk tehát csak és kizárólag a koronavírus a halál oka

– jelentette be az országos tisztifőorvos az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján. Müller Cecília emlékeztetett az elmúlt 24 óra lehangoló statisztikájára, és részvétét fejezte ki a 165 halálos áldozat hozzátartozóinak. A tisztifőorvos közölte azt is, hogy középkorú, illetve idősebb elhunytakról van szó, akik krónikus megbetegedésben szenvedtek, és fokozott kockázatnak voltak kitéve.

Müller Cecília mindenkit arra kért a fenti adatok tükrében, hogy

vigyázzon az idősekre és a krónikus betegségben szenvedőkre.

Láthatjuk azt is – folytatta –, hogy a kórházban ápoltak száma még növekszik, de már nem olyan gyorsan, mint korábban. Hozzátette, hogy a cél változatlanul is a járványgörbe ellaposítása, tehát a napi fertőzések számának csökkentése. Müller Cecília kiemelte, hogy jelenleg 78 intézményben kezelnek koronavírusos beteget, tehát már nemcsak a régebben kijelölt járványkórházakban, hanem országszerte. Arról is beszélt, hogy folyamatosan nyomon követik, hogy hol van szükség még ellátó személyzetre, ugyanis egy surveillance-rendszert működtetnek, amelynek segítségével mindennap észlelik, hogy hol milyen intenzitású a terhelés.

Ágy van, lélegeztetőgép van, kiváló szakemberek is vannak, de nyilvánvalóan ők is fáradnak, tehát amit meg tudunk tenni, az az, hogy kevesebben fertőződünk meg, és kevesebben is kerülünk kórházba.

A karácsonyi időszakkal kapcsolatban az országos tisztifőorvos azt mondta, hogy a kormány a jövő héten fog dönteni arról, hogy milyen korlátozások vagy lazítások mellett tarthatjuk meg az ünnepet. Müller Cecília azt mondta, hogy az operatív törzsben olyan emberek foglalnak helyet, akik jó javaslatokat tudnak tenni, és úgy vélte, hogy bölcs döntést fognak hozni a szakemberek az ünnepre vonatkozóan is.

Bízzunk benne, hogy az ünnepeket a család körében tudjuk majd biztonságosan eltölteni

– emelte ki Müller Cecília, aki arról is beszélt, hogy kedves szokás, hogy szeretnénk karácsonykor ajándékot adni szeretteinknek, azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy kerüljük a zsúfolt helyeket, és arra kért, hogy ne sétáljunk fel-alá a plázákban céltalanul.

Kiemelte, hogy ez még akkor is többletkockázatot jelent, ha viselünk maszkot, hiszen zárt térben többletkockázatot jelent, ha zsúfolt helyre megyünk. Az országos tisztifőorvos azt javasolta továbbá, hogy céltudatosan menjünk vásárolni, és ismét ajánlotta, hogy

webáruházakon keresztül vásároljunk.

Végezetük arra kért, hogy vigyázzunk egymásra, illetve hogy fokozottan és rendületlenül tartsuk be a szabályokat.