Palacsintasütővel verte meg a férjét egy nő

Egy bejelentést is kapott a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Burleszkjelenetek gyakori kelléke egy palacsintasütő, sőt Jerry egér is gyakran ezzel állította meg az őt üldöző Tom macskát, és számos filmben láthattuk már, ahogy ezzel a konyhai eszközzel ütnek le valakit, vagy éppen védekeznek egy támadás ellen. Az élet a legjobb a forgatókönyvíró, tartja a mondás, ami most is beigazolódott Nagykátán, ahol egy feleség alaposan helybenhagyta a hites urát – adta hírül a Pest Megyei Főügyészség.

A történet több mint klasszikus, hiszen a feleség egy őszi napon úgy döntött, hogy palacsintát fog sütni, ám előtte patyolattisztára mosta fel a konyhája padlóját. A férje, akivel a kapcsolatuk nagyon megromlott, a sütésre érkezett haza, azonban az egyik legnagyobb hibát követte el, amit férfi tehet egy kapcsolatban: nem váltotta át a kinti papucsát, és így lépett a tiszta padlóra.

A nő akkora haragra gerjedt, amit csak egy tisztázatlan rúzsfolt képes még okozni, vagy egy kifordítva a szennyeskosárba tett ruha, és előbb ellökte a férjét, majd a keze ügyében lévő forró, olajos palacsintasütővel rommá verte. A férfi testszerte számos zúzódást és égési sérülést, köztük nyolc napon túl gyógyulót is elszenvedett.

A Nagykátai Járási Ügyészség a feleség ellen súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat.