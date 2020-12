Török Gábor: Hatalmas csapás érte a Fideszt az újabb szexbotránnyal

A politikai elemző Facebook-posztjában azt írta, hatalmas csapásról van szó

számtalan tekintetben: egy értékes politikus elvesztése miatt, a hitelességen esett csorba miatt, a nemzetközi visszhangok és következmények okán, egy gondosan építgetett téma »sérülése« miatt, és persze kommunikációs nehézségek miatt is (lásd »brüsszelezés« új értelmezése), hogy csak párat említsek

Szerinte a legfontosabb és a legérdekesebb most, hogyan reagálnak erre a (potenciális) fideszes szavazók, kiváltképpen azok, akik, mint írta: „nem minden körülmények” között szavaznak a Fideszre. Ez ugyanis kiábrándultságot okozhat számukra, és elbizonytalaníthatja őket. Úgy véli, most elsősorban őket érdemes figyelni, és biztos is benne, hogy a következő napokban-hetekben a Fidesz is ezt fogja kutatni „ezerrel”.