Botanikus kerttel és futókörrel bővült a Liget-projekt

A Liget Budapest projekt egy újabb szakaszához ért, átadták a Városliget egyik legkülönlegesebb növényeit felvonultató, ismeretterjesztő parkelemét, a botanikus kertet. A Városliget Zrt. vezérigazgatója, Gyorgyevics Benedek az átadón elmondta, hogy a díszkertet Mőcsényi Mihály, a tájépítészet nemzetközileg elismert tudósáról nevezték el. Területét a rekonstrukció során a Királydomb felőli oldalon megnövelték, a parki sétány pedig egy fasorral beljebb került. A megújult kert egyik sétányán kialakítottak egy lugast is.

A Mőcsényi Mihály Botanikus kert megújítása után újra egy színes, hangulatos közösségi térré vált, egyben természetismereti tudásközpont is lett, mely szabadtéri biológia- és környezetismeret-órák színteréül szolgálhat

– mondta az igazgató.

Kutyafuttató is lett

A városligeti parkfejlesztés második ütemében egy újabb tematikus kutyás élménypark is elkészült. A mintegy félhektáros új kutyaparadicsomot könnyen megközelíthető helyen, az Ajtósi Dürer sor–Stefánia út kereszteződéséhez közel alakították ki, területét biztonságos kerítés határolja, melyen több, zsilipes rendszerű bejáratot helyeztek el. A gazdák és a kutyáik kényelméről kombinált használatú ivókutak és padok gondoskodnak, a terület tisztán tartását pedig tucatnyi kutyapiszokgyűjtő segíti.

A Városligetben – néhány elzárt terület kivételével – továbbra is biztosított a szabadon kutyázás lehetősége.

A Városligeti Futókör

A Városligeti Sportcentrum őszi átadását követően a park Budapest legsokoldalúbb sporthelyévé vált, végre a pesti oldalon is a margitszigeti futópályához hasonlóan lesz terepe a futás kedvelőinek. A két kilométer hosszúságú, színezett, az ízületeket kímélő rekortánborítású pálya teljes hosszában kivilágítást kapott. A futópálya nyomvonalán ivókutakat is elhelyeztek. A sportolók kényelmét a Városligeti Sportcentrum női, férfi és akadálymentesített öltözői is szolgálják.