Építik Horváth Csaba imázsát Zuglóban

A Zugló Információs és Médiacsoport Kft. (ZIM), a XIV. kerületi önkormányzat médiacége havi nettó 800 ezer forintra szerződött egy kft.-vel, lényegében az MSZP-s Horváth Csaba polgármester imázsának építésére. Ez derült ki abból a levelezésből, amit Victora Zsolt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) zuglói önkormányzati képviselője folytatott a ZIM tevékenységével kapcsolatban a kerületi jegyzővel — írja a hvg.hu az Átlátszó cikkére hivatkozva.



A ZIM június 15-én kötött szerződést a Weber und Mill Kft.-vel, hogy lássa el a médiaszolgáltatási feladatokat december 31-ig. Ezek között azonban az is szerepelt, hogy a különféle médiaplatformokon nemcsak a zuglói önkormányzat, hanem Horváth Csaba polgármester imázsát is építik. A céggel szerződő ZIM ügyvezetője Murányi Marcell, aki korábban a Blikk, majd a Népszabadság főszerkesztője is volt.

Victora annak is utánajárt, hogy Murányi havi keresete bruttó 950 ezer forint, plusz kap évi 250 ezer forint cafeteriát, és havi 1000 kilométer gépkocsi-átalányt.

A polgármester az első számú felelőse a kerület ügyeinek, ezért ő kommunikálja a zuglói döntéseket, a zuglóiak életére hatással lévő fővárosi és országgyűlési, valamint kormánydöntéseket, emellett ő képviseli a nyilvánosság előtt a kerület lakóit és Zugló ügyeit.

Ezzel indokolta a képviselő megkeresésére Murányi Marcell, hogy miért a polgármesterhez kötődő médiafelületeken keresztül végzik ezt a tevékenységet. Hangsúlyozta azt is, hogy minden önkormányzati intézmény és cég, a hivatal, a civil szféra, a pártok és képviselőik is lehetőséget kapnak, hogy saját álláspontjukat, munkájukat, ügyeiket, eredményeiket ismertessék a zuglói médiafelületeken.

A lap nem számolt be arról, miként vélekedik minderről Horváth Csaba, zuglói szocialista polgármester.