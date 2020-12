Eddig szinte minden rendben a csokimikulásokkal

Az eddig megvizsgált 17 csokoládémikulásból mindössze egynek a zsírtartalma volt magasabb a csomagoláson feltüntetettnél. De ez a termék is forgalmazható lesz abban az esetben, ha a hibás tájékoztatást a gyártó kijavítja – derül ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményéből, amelyben közölték azt is, hogy az ITM akkreditált élelmiszer– és vegyipari laborja idén is tüzetes vizsgálatnak vetik alá a csokimikulásokat, és azt, hogy a fogyasztók a valóságnak megfelelő tájékoztatást kapnak-e a csokimikulások összetételéről.

Így szűrhetők azok a termékek, amelyek címkéjén, csomagolásán nem tüntetik fel a kakaóvajhoz hozzáadott idegen zsírokat, vagy a megengedettnél nagyobb mennyiségben tartalmaznak ilyen anyagot.

A laborvizsgálat az összes zsírtartalom ellenőrzésével kezdődik, amelynek első lépése a csokifigura ledarálása. A lombikba helyezett csokoládémassza sósavas roncsolásával érik el, hogy zsírtartalma elkülöníthetővé és leszűrhetővé váljon.

A szűrőpapírból a sósavmentesre mosás után, egy erre szolgáló készülékben, oldószerrel nyerik ki a zsiradékot, lemérik a mennyiségét és összevetik a címkén feltüntetett adattal. Az összes zsírtartalom származhat a csokoládé kakaóvaj tartalmából, lehet tejzsír vagy egyéb, növényi zsiradék is, de az anyag forrását a csomagoláson pontosan fel kell tüntetni.

A zsiradék kíméletes kivonása után egy másik műszeres vizsgálattal állapítható meg, hogy a termék tartalmaz-e a kakaóvajtól eltérő, úgynevezett idegen zsírokat.

A pálmazsír vagy a shea vaj például legfeljebb 5 százalékban lehet jelen a csokoládéban, és ha van benne, akkor azt ugyancsak kötelező feltüntetni.

A jó minőségű mikulások fontos ismérve az is, hogy a csomagolásukon a „csokoládé", „tejcsokoládé" vagy „étcsokoládé" megnevezés szerepel.

A „kakaós tejbevonó massza, „étbevonó massza" vagy „tejfigura" ugyanis nem csokoládéból készül készül.

Érdemes minél magasabb kakaó szárazanyag-tartalmú télapót választani a tárca szerint. A címkén megjelenítendő részaránynak tejcsokoládék esetén meg kell haladnia a 25, étcsokoládéknál pedig a 35 százalékot.