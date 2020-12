Tegnap óta 182-en haltak bele a járványba

Az elmúlt 24 órában 6635 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új típusú koronavírus-fertőzést (Covid–19), ezzel 231 844 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma – tette közzé a koronavirus.gov.hu.

Elhunyt 182 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 5324 főre emelkedett.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 67 033 fő, az aktív fertőzöttek száma 159 487.

Utóbbi 5308 fővel emelkedett egy nap alatt.

Az aktív fertőzöttek 20, az elhunytak 23, a gyógyultak 25 százaléka budapesti.

A hivatalos adatok szerint az előző napi 7732 főnél kevesebb, 7693 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. A lélegeztetőgépen lévők száma 14-gyel emelkedett, 663-an vannak lélegeztetőgépen.

A honlap idézi az országos célzott tesztelés eredményeit is, megjegyezve, hogy a vártnál alacsonyabb részvétel mellett és alacsony fertőzöttséggel zárult a szűréssorozat első köre a bölcsődei, óvodai, iskolai, szociális és egészségügyi dolgozók körében. Összesen 181 506-an teszteltették magukat, közülük 2,44 százaléknak, 4436 embernek lett pozitív a mintája. A teljes érintett létszámra vonatkoztatva a pozitivitás 1,64 százalék, ami hasonló az elmúlt időszakban Szlovákiában és Bajorországban elvégzett, nagycsoportos tesztek eredményéhez. Már zajlik a tesztelés újabb köre is. A bölcsődei, óvodai, iskolai, szociális és egészségügyi dolgozók körében végzett célzott csoportos tesztelésen megjelent 181 506 fő mintája is már hozzáadódott a honlapon látható mintavételi adatokhoz.

Az operatív törzs jelenleg 425 óvodában egy-egy csoportot érintően (14%), 212 óvodában (7%) és 127 általános iskolában (5%) az egész intézményt érintően rendelt el rendkívüli szünetet, továbbá 670 általános iskolában egy-két osztályt (26%) és 63 általános iskolában (2%) a teljes intézményt érintően digitális tanrendet.

(Borítókép: A Semmelweis Egyetem koronavírus-tesztet végző orvostanhallgatója a Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskolában 2020. december 1-jén. Fotó: Komka Péter / MTI)