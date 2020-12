Antal Zsolt vezeti a Színház- és Filmművészeti Egyetem Elméleti Intézetét – az erről szóló hír a felsőoktatási intézmény honlapján jelent meg. Így Sára Balázs és Bodolay Géza után a harmadik intézetvezető is munkába állt.

Készült egy interjú is Antallal, amiben arról beszél, hogy évtizedek óta tevékenykedik a közszolgálati kommunikáció és a tájékoztatás területein. Mint mondta, most az lesz a feladat az egyetemen, hogy részletesen áttekintsék az intézetben folyó képzéseket és kutatási tervet készítsenek. „Végül egyetemi szinten is működőképes képzésfejlesztési és kutatási javaslatot dolgozunk ki.”

Arra már a HVG hívja fel a figyelmet, hogy az SZFE honlapjára felkerült életrajzból kihagyták, hogy a szakember annál a Happy End Reklámügynökségnél kezdte pályafutását, amely a Fidesz választási kampányfilmjeinek készítőjeként vált ismertté, és amely később aztán elnyerte az Országimázs Központ pályázatát is. Antal ekkor már nem dolgozott a cégnél: a nyertes kampány után egy évig az első Orbán-kormány Miniszterelnöki Hivatalának volt kommunikációs tanácsadója.