58 milliárd forinttal segíti a magyar egészségügyet az Európai Unió bankja

Az Európai Unió hitelező intézményeként múködő Európai Beruházási Bank ( EIB) 162,5 millió eurónyi hitellel támogatja a magyar egészségügyet a koronavírus elleni küzdelemben.

Az 58 milliárd forintnak megfelelő összegről a hitelszerződést pénteken írta alá a Pénzügyminisztérium és az EIB. A bank közleménye szerint a teljes összeg a magyar kórházakat igazgató Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz kerül, A koronavírus kezeléséhez szükséges eszközök, védőfelszerelések vásárlását, ideiglenes konténer-kórházak kialakítását fogják fizetni a hitelből.

az EIB eddig közel 21,6 milliárd euróval (átszámítva 7,74 ezer milliárd forinttal) támogatta Magyarországot. 2008 és 2018 között csak 13,2 milliárd eurónyi (nagyjából 7,32 billió forint) hitelt kapott Magyarország a banktól. Az EIB rengeteg fontos szektort támogatott és támogat jelenleg is Magyarországon, többek között: a közlekedést, a környezetvédelmet, az energiaszektort, a feldolgozóipart, és a szolgáltatói szektort is – áll a közleményben. 2001 óta 5172 magyar kis- és középvállalkozást is megsegített a bank, 263 767 munkahelyet teremtve meg.