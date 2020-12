Megint buszokon veszekszik a kormány és a főváros

Az új buszok átadásáról online sajtótájékoztatót tart a BKV.

Cikkünk folyamatosan frissül!

Az 1600 darabos fővárosi buszpark átlagéletkorának fenntartásához évente legalább 100-150 új buszt kellene vásárolni, ám tavaly 0, azaz nulla új busz állt forgalomba, és idén is eddig csupán 40-et sikerült beújítani. A korábban kötött szerződés 200 jármű megvételét teszi lehetővé, amiről nem szívesen maradna le a BKV.

Keressük a forrásokat, hogy a maradék 111 darabot is megvásároljuk

– hangsúlyozta a buszátadáson Bolla Tibor, a fővárosi közlekedési vállalat első embere.

Az Orbán-kormánytól a fővároshoz visszacsepegtetett 3,2 milliárd forintból a BKV-hoz most összesen kétszer 17 török gyártású Mercedes Connecto érkezik, amelyek közül az első 17 csuklós busz a cinkotai és a dél-pesti garázsba kerül. A következő ugyanekkora adag januárra várható. A konstrukció érdekes: a járműveket a főváros fizette ki, de ígérvényt kapott a kormánytól, hogy amint fizikailag itt lesznek a buszok, megkapja értük a pénzt.

Ezek árát a járványhelyzet miatt csak 2021-ben tudja kifizetni a költségvetés

– ismerte el most Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Egyébként további 15 szóló Mercedest saját büdzséjéből vásárol meg a BKV, ezek márciusig jönnek meg Törökországból.

Hosszú évek óta a mostani az első, amikor állami forrásból állhatnak új buszok a fővárosi tömegközlekedésbe. Ennek megítélésén azonban ismét összecsaptak a kormányzat és a főváros képviselői.

Jár-e ezért köszönet a kormányzatnak? Nem, szemernyi sem, csak a dolgunkat tesszük

– válaszolta meg saját kérdését az államtitkár, aki szerint Budapest fejlesztése a kabinetnek is fontos feladata. Hozzátette:

Budapest nem csatatér, és a budapestieknek is az az érdeke, hogy a mindenkori városvezetés és kormány együtt fejlesszék a várost.

Ehhez képest a főváros részéről a buszátadón jelen lévő főpolgármester-helyettes – a pandémiára hivatkozva – még kezet fogni sem volt hajlandó a kormánypolitikussal. Tüttő Kata úgy vélekedett, ha valakit köszönet illet, akkor az Budapest lakossága.

Az, hogy ezek a buszok most mögöttünk állnak, az nem valami könyöradomány eredménye, hanem annak, hogy mi, budapestiek nap mint nap befizetjük az államkasszába az ott befolyó adóbevételek közel 40 százalékát.

Tüttő Kata szerint mintha nem ugyanazt a filmet néznék a kormányzattal. A budapesti matek szerint ugyanis

az önkormányzattól elvont pénzekből akár 580 új buszt is lehetne venni.

Ezzel szemben Fürjes Balázs 275 milliárd forintos kormánytámogatásról beszélt, amelynek a mostani buszátadáson kívül három pillére van:

a tömegközlekedés működtetésére idén is kap Budapest 12 milliárdot; a 3-as metró felújításának teljes, 200 milliárdos költségét biztosítják; a kormány magára vállal a fővárosi fejlesztésekből 60 milliárdot, és ebben a csomagban is főleg közlekedési fejlesztések vannak, köztük

a Gellért-hegyre sikló megépítése;

a budai fonódó villamos déli irányú meghosszabbítása;

az Etele téri buszpályaudvar bővítése;

a pesti rakpartok gyalogos- és kerékpárosbarát átépítése.

A városüzemeltetésért felelős fővárosi politikus szerint azonban amit egyik kézzel ad, a másikkal el is veszi a kormány. Ezért juthatott odáig Budapest, hogy járműparkjának jelentős része túl van a gazdaságilag és műszakilag optimális üzemeltetési idején:

47 százaléka súlyosan környezetszennyező,

10 százaléka még mindig magas padlós,

12 százaléka klímaberendezés nélküli.

A Törökországból érkezett buszok végszerelése idehaza, az Intertanker Electrics cégnél történik, és bár úgy próbálják beállítani, hogy magas hazai hozzáadott értékkel bírnak, azért a

a biztonsági öv,

a diagnosztikai készülékek,

az utastájékoztató rendszer,

és a zárt vezetőfülke

beépítése nem eget verő újítás. Miközben azért idehaza is folyik – de legalább is folydogál – buszgyártás. Nemrég adtunk hírt róla, hogy a BM Heros újonnan átadott gyártósorán is gyanúsan BKV-szabatos buszok készülnek, november utolsó napjaiban pedig maga Széles Gábor posztolt közösségi oldalán olyan képeket, amelyek tanúsága szerint a székesfehérvári Ikarus egykori telephelyén se ülnek ölbe tett kézzel. Jóllehet a magyar buszgyártás fénykorában a keleti piacok királyának számító üzletember a képekhez biggyesztett egysoros kommentárjában az Ikarus végszereldéjének nevezi a tetthelyet, itt valójában kínai tervezésű elektromos buszok készülnek. De figyelembe véve, hogy Széles 2020-ban Magyarország 5. leggazdagabb és 33. legbefolyásosabb személye volt, korántsem mellékes, hogy ő mire készül.

Ha a semmiből felbukkanó fantomcégeket vagy a kamionbontóból busztenderbefutóvá avanzsált vállalkozásokat nem számítjuk, akkor is van tehát hazai kínálat. Amire égető szükség van, mivel a budapesti buszok immár havonta háromszor lerobbannak. Ez akkora mennyiség, hogy

több tucat járművet kell csak azért folyamatosan üzemben tartani, hogy a közlekedni képtelenné váló társaikat kiválthassák.

A Közlekedő Tömeg Egyesület közérdekű adatigénylésére a Budapesti Közlekedési Központ kénytelen volt elismerni, hogy naponta átlagosan 207 műszaki hiba miatt kényszerülnek leállásra a tömegközlekedés legnagyobb számú résztvevői. Csaknem két és félezer járműről van szó, ami azt jelenti, hogy minden tizenkettedik jármű segítségre szorul, beleértve a buszokat, villamosokat és trolikat is.

A g7.hu összeállítása szerint mindez nemcsak az utasoknak kellemetlen, de megdrágítja a fővárosi közlekedés üzemeltetését is. A rendszer úgy működik, hogy a BKK rendeli meg az összes jármű közlekedését, mint szolgáltatást, és ezt több vállalat végzi. A villamost, a metrót és a trolit a BKV működteti, de a mintegy 1600 busznál mások is besegítenek: az ezren felülieket a VT-Arriva és a Volánbusz üzemelteti. És itt van a kutya elásva. Az Orbán-kormány ugyanis a maga vállalatát, a MÁV-csoportba beolvasztott Volánbuszt előnyben részesíti, így az – a versenyszabályokat is felrúgva – akár hitelfelvétel nélkül juthat új járművekhez, miközben Budapestnek ehhez még a kabinet engedélyére is szüksége van.

Az Orbán-kormány ezzel azt sugallja, hogy ő képes ellátni a saját feladatait, bezzeg a főváros vezetése erre képtelen.

(Borítókép: Sulyok László)