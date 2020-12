Az Európai Bizottság 34 millió bevándorlónak akar állampolgári jogokat adni

Az Európai Bizottság legújabb javaslata szerint több tízmillió Európában élő bevándorlót aktivizálna politikailag és még több bevándorlót várna tárt karokkal – írta meg az Origo. Erről a tervről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában.

Mivel a lépésből egyértelműen a baloldali politikai erők profitálnának, a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely az akciótervre reagálva megerősítette: a kormány semmilyen kompromisszumra nem lát lehetőséget a bevándorlás ügyében. Az ezzel foglalkozó cikkben Horváth József titkosszolgálati szakértő a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott, hogy Brüsszel minimális ellenőrzés nélkül akarja ráengedni a társadalomra a bevándorlókat.

Az Európai Bizottság múlt héten egy migrációs akciótervet hozott nyilvánosságra, ami azért is megdöbbentő, mert miközben egész Európa a járvány ellen küzd, és költségvetési tárgyalások is zajlanak, az uniós testület szerint erre van most szükség