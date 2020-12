Valószínűleg csak akkor lehet szó karácsonyi lazításról, ha a következő napokban egyértelművé válik, hogy a november elején bevezetett korlátozó intézkedésekkel sikerült uralni a járványt. A korlátozások esetleges feloldásával sem lélegezhet azonban fel mindenki: a kórházak terhelése várhatóan nem csökken érdemben, és jogos az aggodalom, hogy a nagy családi összejövetelek következményeként akár újra romolhat a helyzet.

Miközben mindenkit az foglalkoztat, milyen módon tudja az idén megünnepelni a karácsonyt, az egészségügyben dolgozók közül sokan már most tudják, hogy ők munkával töltik majd ezt az ünnepet, mert a vírus nincs tekintettel a naptárra.

Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnöke, az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója az Indexnek azt mondta:

Karácsonyra a covidosok közül még esetleg pozitív teszttel is hazabocsátanak minden jól együttműködő pácienst, akinek stabil az állapota és már nem igényel kórházi ellátást, valamint otthonában garantálható a karanténszabályok betartása.

Ezzel együtt is várhatóan több ezren lesznek december utolsó napjaiban is kórházban, közülük több száz súlyos állapotú koronavírusos beteg pedig intenzív osztályos kezelésre szorul majd. Ennek fényében az immár hónapok óta tartó fokozott fizikai és lelki terhelés, ami a más osztályokról átvezényelt orvosokat és ápolókat még külön kihívás elé is állítja, nagy valószínűséggel csak minimálisan enyhíthető.

Ficzere Andrea azt mondta, nem titkolja, nagyon aggódik a kórházak dolgozói miatt, mert nagyon fáradnak, hatalmas a teher rajtuk, és nem csak a rengeteg beteg miatt. Otthon is szeretnének teljesíteni, miközben alig találkoznak a szeretteikkel, mindez pedig odavezet, hogy láthatóan fogy az erejük és a türelmük.

Muszáj megtalálni az arany középutat

Sokat jelent ugyanakkor, hogy egy ideje nem emelkedik drámaian a kórházba kerülő betegek száma, sőt, több helyen platóról számolnak be, és ez reménysugarat jelent azzal kapcsolatban, hogy egyszer vége lesz a második hullámnak. Ezért is nagyon fontos, hogy az esetleges karácsonyi enyhítéssel óvatosan bánjunk, kár lenne a jelenlegi jó trendet megszakítani.

Mindenkinek éreznie kell a személyes felelősségét abban, hogy rajta is múlik, megugrik-e ismét a fertőzöttek és ezzel a kórházi ellátásra és a gépi lélegeztetésre szorulók száma – mondta Ficzere Andrea. Hozzátette: tisztában van azzal, hogy lelkileg mindenkit nagyon megvisel a jelenlegi helyzet, szeretné már látni a távol élő rokonát, de most muszáj megtalálni az arany középutat.

Most még nem látni, hogy a november 9-én, talán az utolsó pillanatban elrendelt korlátozásokkal sikerült-e elérni, hogy a karácsony ne a járványról szóljon. Orbán Viktor miniszterelnök néhány napja azt mondta, korlátozások nélküli karácsonyt szeretne, most pedig azt, hogy

az orvosok és a tudósok mindenféle lazítást elleneznek.

Ferenci Tamás biostatisztikus szerint a helyzet az, hogy senki nem tudja előre biztosan megjósolni, hogyan alakul majd a járvány három hét múlva, de jelenleg még azt sem, hogy a nagyjából ugyanennyi idővel ezelőtt bevezetett szigorításokkal sikerült-e, illetve mennyire sikerült visszafogni a vírus terjedését.

Az Óbudai Egyetem docense a járvány kitörése óta követi annak terjedését, a hivatalos adatokat egy egyedülálló adatbázisban gyűjtve és elemezve. Ezek alapján látható, hogy a tavaszi teljes zárással nagyon jól kontroll alatt tudtuk tartani a fertőzés terjedését, és az is, hogy az őszi két hónapos minimális korlátozással működő élet eredményeként nagyon gyorsan felfutott a koronavírusos esetek és halálozások száma. A harmadik lehetőséget, amikor vannak ugyan korlátozó intézkedések, de nem teljes a lezárás, most teszteljük.

Ferenci Tamás szerint a mostani intézkedések a helyzet súlyához mérten drasztikusak, és a nemzetközi példák, a hasonló cseh vagy az osztrák lépések alapján várhatóan nálunk is javulást hoznak a járványhelyzetben, a kérdés ennek a mértéke. Fontos látni, hogy ezek csak a bevezetést követő 2-3 hét múlva, a halálozások esetében akár csak egy hónap múlva érvényesülnek.

Azt is észben kell tartani azonban, hogy ha a járványgörbét tartósan el szeretnénk laposítani, akkor mindaddig be kell tartani és tartatni az alapvető és az adott helyzethez igazodó óvintézkedéseket (az unalomig ismert, de mégis alapvető távolságtartást, maszkviselést és kézmosást), amíg nincs meg a közösségi (nyáj-) immunitás. Vagyis, amíg a lakosság 60-70 százaléka nem lesz védett a koronavírustól, vagy úgy, hogy már átesett a fertőzésen, vagy úgy, hogy megkapta a védőoltást. Különben a járvány, ha eltérő intenzitással is, de újra el fog indulni.

