Müller Cecília: Fürdőbe maszkkal, plázába csak tudatosan menjünk

A legtöbb, koronavírusban elhunyt személy szív- és érrendszeri, daganatos vagy cukorbetegségben szenvedett, ezért is nagyon fontos, hogy a krónikus betegek kiemelten figyeljenek magukra, és

tartsák karban a krónikus betegségüket

– mondta az országos tisztifőorvos az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. Müller Cecília emlékeztetett az elmúlt 24 óra lehangoló statisztikájára, és részvétét fejezte ki a 189 halálos áldozat hozzátartozóinak.

A tisztifőorvos kiemelte, hogy Orbán Viktor miniszerelnök is folyamatosan konzultál a szakemberekkel, hogy meghozzák közösen a karácsonyra és az ünnepekre vonatkozó szabályokat. Látszik, hogy sem Európában, sem Magyarországon nem csökken, hanem tartósan magas a fertőzöttek száma.

Kiemelte, hogy a higiéniás szabályok betartásának köszönhetően

A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY TOVÁBBRA IS JÓL MŰKÖDIK.

Vannak egyes beavatkozások, amelyeket elhalasztottak, hogy minden koronavírusos beteg megfelelő ellátásban részesüljön. Az összes helyen rendelkezésre állnak azok a kapacitások, erők, gyógyszerek és szakemberek, akik a legjobb ellátást biztosítják a betegeknek.

Müller Cecília arról is tájékoztatott, hogy a gyógykezelések továbbra is elérhetőek, noha a gyógyfürdők látogatása tilos. Ugyanakkor a vízgyógyászati szolgáltatások nagy része jelenleg is elérhető, így aki krónikus, mozgásszervi betegségben szenved, folytathatja a kezelését. A maszkviselés azonban ott is kötelező.

A tisztifőorvos az internetes vásárlást javasolja, de ha mégis személyesen megyünk vásárolni, akkor fontos, hogy otthon tervezzük meg előtte, és céltudatosan menjünk a plázákba. A kiválasztott árunak megfelelő boltokat keressük fel, és a lehető legrövidebb időt töltsük el az üzletekben. És ne felejtsünk el kézfertőtlenítőt magunkkal vinni – figyelmeztetett Müller Cecília.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, immáron több mint tízezer esetben kellett intézkedniük a maszkviselési szabályok megszegése miatt. Két üzletet kellett bezárnia a rendőrségnek csütörtökön. Kecskeméten egy nyitva tartó edzőtermet ellenőriztek, három ember ellen kellett szabálysértési eljárást indítaniuk, a helységet hét napra bezárták. Egy újpesti pékséget szintén egy hétre zártak be, szabálytalan maszkviselés miatt.