Tiltakoznak a szakszervezetek, mert a munkáltatók megint a rabszolgatörvényt erőltetik

Újra tiltakoznak a szakszervezetek a rabszolgatörvény ellen, miután a munkáltatók csaknem napra pontosan a 2018-as emlékezetes tiltakozási hullám kezdetének kétéves évfordulóján meglepő javaslattal álltak elő a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának ( VKF ) legutóbbi ülésén: a járványügyi intézkedések részeként, a tavaszihoz hasonlóan újra rendelje el a kormány a kétéves munkaidőkeretet – írja közleményében a Magyar Szakszervezeti Szövetség. A MASZSZ emlékeztet: a rabszolgatörvény alkalmazása miatt éppen a kezdeményezésükre folyik alkotmánybírósági vizsgálat .

Csaknem napra pontosan két évvel a rabszolgatörvény elleni emlékezetes 2018. december 8-ai nagy tüntetés kétéves évfordulóján ismét tiltakozni kényszerülnek a szakszervezetek a 24 hónapos munkaidőkeret alkalmazása ellen.

A VKF csütörtöki ülésén a munkáltatói oldal javasolta a munkaidőkeret újbóli elrendelését,

ami ellen a munkavállalói oldal résztvevői – a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Liga és a Munkástanácsok – egységesen elutasították a felvetést – mondta Kordás László. A MASZSZ elnöke felháborítónak tartja, hogy egyes ágazatokban a még munkaképes alkalmazottakkal végeztetik el a betegség miatt kiesett emberek munkáját is. Vagyis: akár éjjel, nappal dolgoztathatnák a még talpon maradt munkavállalókat úgy, hogy az elrendelt túlmunkát esetleg csak két év múlva kellene velük elszámolni.

Az elnök szerint a munkaidőkeret ismételt elrendelése olyan övön aluli ütés lenne, amelyet szokás szerint ismét a munkavállalóknak kell elszenvedni. Ráadásul a jogszerűség is erősen kétséges, hiszen a munkáltatók a Munka törvénykönyvétől eltérve, kollektív szerződés nélkül, a szakszervezetek megkerülésével egyoldalúan rendelhetik el a teljesen tetszőleges időtartamú túlmunkát, akár hétvégére is. A rabszolgatörvény lényege ugyanis éppen az, hogy 2 év átlagában legyen meg a heti 40 órás munkaidő. Vagyis a munkáltató ez idő alatt megteheti, hogy akár hónapokon keresztül is heti 6 napot dolgoztatja a beosztottjait úgy, hogy két évig sem fizeti ki a túlórapénzt és a műszakpótlékot sem – magyarázza az elnök.

A szakszervezetek erősen aggályosnak tartják, hogy egyes cégeknél – főként az állami tulajdonú szociális és egészségügy területén – folyamatosan nő a munkavállalók terhelése azért, hogy kisebb létszámmal is teljesíthessék az egyre növekvő feladatot. Kordás László szerint a munkavállalók agyonhajszoltak, egyre fáradtabbak, így nem csoda, hogy sokan nem érik meg a nyugodt nyugdíjas éveket. Az elnök azt is kifogásolja, hogy a túlmunka nem növeli a nyugdíjszámítás alapjául szolgáló munkában töltött évek számát, a járvány miatt csökkentett munkaidő viszont igen. „Természetesen” negatívan.

A MASZSZ a közleményében emlékeztet:

a kormány tavasszal a munkáltatók számára lehetővé tette a 24 hónapos munkaidőkeret alkalmazását, amit a veszélyhelyzet lefújása után is érvényben tartott.

A szövetség szerint ez alkotmányos jogokat sért, ezért kezdeményezésükre azóta is alkotmánybírósági vizsgálat folyik az ügyben.

(Borítókép:A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSZSZ) felvonulása a Dózsa György úton 2014. május 1-jén. Fotó: Kovács Attila / MTI)