Megjöttek az utolsó Leopardok

Az MH 25. Klapka György Lövészdandár 11. harckocsizászlóaljához utolsóként beérkezett két Leopard 2A4HU típusú harckocsi december 3-án, csütörtökön a szomódi lőtéren végrehajtott éles belövésével teljessé vált a Magyar Honvédség harckocsi modernizációjának első fázisa.

Mivel a T-72-esek már közel negyven évesek, már ideje volt, hogy új, korszerű típus váltsa fel őket. A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részeként a Magyar Honvédség 12 darab Leopard 2A4-es harckocsit rendelt, az utolsó kettő december 1-jén érkezett meg Tatára, az MH 25. Klapka György Lövészdandárhoz, belövésükről tegnap adott hírt a honvedelem.hu.

Az A4 a Leopard 2 egyik legelterjedtebb altípusa, A4-esek állnak szolgálatban az osztrák, a finn, a svéd és a lengyel haderőnél is. A 12 páncélos lízingelve elsősorban kiképzési céllal érkezett Magyarországra. Ezzel egyidőben Leopard 2-es alvázra épített oktató, hídvető, műszaki mentő és akadályelhárító harcjárműveket is vásárolt a honvédség, összesen 18-at. A jelentős minőségi és technológiai ugrást képviselő harckocsikra történő kiképzéshez az osztrák hadsereg is segítséget nyújt. A fő ütőerőt képviselő 44 darab, csúcsmodern Leopard 2A7+ 2025-ig kerül teljes létszámban a Magyar Honvédség állományába.