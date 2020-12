Hiába az ellenzéki összefogás, az új belépőkkel egyre színesebb a paletta

Az elmúlt napokban új politikai mozgalom indítását jelentette be az év elején a Jobbikból kilépett Bencsik János országgyűlési képviselő. Az ex-jobbikos politikus Polgári Válasz néven zászlót bontó szervezetének nem kisebb az ambíciója, mint hogy megszólítsa azokat,

Ez azonban nem egyedülálló vállalkozás. Az ellenzéki pártok ugyanis nemrégiben állást foglaltak a közös listaállítás mellett, amely teret nyitott több olyan politikai kezdeményezésnek is, amely a protest szavazókat igyekszik felszippantani jobbról és balról is.

A kisebb, szárnyaikat bontó politikai szerveződések indulását azonban jelentősen megnehezíti a választási törvény tervezett módosítása. Amennyiben elfogadják Volner János javaslatát, úgy 27 helyett 71 egyéni országgyűlési választókerületben kell jelöltet indítaniuk ahhoz, hogy pártlistát állíthassanak.

Bencsik a Polgári Válasz 2022-es indulásáról azt mondta az Index megkeresésére:

Mi nem egy párt, hanem egy mozgalom elindulását jelentettük most be. Ha ennek lesz társadalmi támogatottsága, akkor el is fogunk indulni a következő országgyűlési választáson. Azt azonban már most le tudom szögezni: elképzelhetetlennek tartom, hogy Orbánnal vagy Gyurcsánnyal közösen induljunk.