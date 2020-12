Bősz Anett, a liberálisok elnöke lesz a Demokratikus Koalíció jelöltje Pest megye 1-es számú körzetében a 2022-es országgyűlési választásokat megelőző ellenzéki előválasztáson, írta meg a Magyar Nemzet a pár héttel ezelőtt megjelent Európai Magyarok című kiadvány alapján.

A lap érdekessége, hogy A DK KÖZPONTI ÜZENETei MELLETT A párt HELYI POLITIKUSaiT IS BEMUTATJA, a NEVEK MELLETT PEDIG OTT SZEREPEL AZ ADOTT VÁLASZTÓKÖRZET IS.

Ez alapján 38 körzetben indulna DK-s jelölt, de a párt szóvivője szerint nem jelöltekről, csak helyben erős politikusokról van szó.

Pest megye 1-ben, az érdi választókerületben a DK Bősz Anett-tel kampányol, aki az érdi polgármester, Csőzik László felesége. Bősz támogatása miatt lépett ki a DK érdi frakciójából és helyi szervezetéből Asztalos Éva, a Gyurcsány-párt érdi önkormányzati képviselője, aki függetlenként fog indulni a 2022-es előválasztáson.

A legnagyobb meccs az ellenzéki oldalon Bősz Anett és az LMP-s alpolgármester, Tetlák Örs között várható. Tetlák megerősítette az Indexnek, hogy vele is számolni kell, így valószínűleg előválasztást rendezhetnek. Szerinte erre szükség is van, mert egy helyben beágyazott, integratív személyiség tudja csak legyőzni Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjét, Aradszki Andrást 2022-ben.

Csatatér

2018-ban a Fidesz-KDNP-s Aradszki András nyerte a pest megyei választókörzetet 26 987 szavazattal. A második helyen az MSZP–Párbeszéd színeiben induló Csőzik László végzett 21 888 vokssal. Azonban, ha az ellenzéki együttműködésben részt vevő pártok jelöltjeire leadott szavazatokat összeadjuk, akkor

2018-ban több mint 7000 szavazattal nyert volna egy közös induló.

Tetlák Örs szerint bár a 2019-es önkormányzati választás is megerősítette, hogy kormányváltó hangulat uralkodik Érden és a szomszédos településeken, azonban 2022-ben is lehetnek zavaró tényezők, és a Fidesz mozgósítási képességeit is nehéz előre megbecsülni. Ha egy az egy ellen indul az ellenzék, Tetlák szerint akkor is szükség van a pártoktól nagyobb távolságot tartó, el nem kötelezett szavazók becsatornázására, amit kemény munkával és helyben felmutatható eredményekkel lehet elérni.

Barátságos mérkőzés

Tetlák Örs arról is beszámolt, hogy Csőzik László felesége, Bősz Anett indulása miatt, semmilyen súrlódás nincs az érdi önkormányzaton belül:

kiváló, baráti kapcsolatban tudunk együtt dolgozni.

Tetlák egy sportszerű előválasztásra számít, de nem gondolja, hogy a 2022-es országgyűlési választás könnyű diadalmenet lenne az ellenzék számára.

A Pest megye 1-es választókerületnek Érd a központja, és öt másik település – Diósd, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok és Törökbálint – tartozik a körzetbe. Az LMP-s képviselő indulásának bejelentését a koronavírus-járvány erősödése miatt halasztották a januárra.