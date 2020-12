Újabb kínai vakcina érkezhet Magyarországra

Jelenleg három kínai céggel tárgyalnak a magyar szervek koronavírus elleni vakcina vásárlásáról, két magán- és egy állami gyártóval.

Ezt közösségi oldalán jelentette be Menczer Tamás. A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért felelős államtitkára elmondta, hogy a vakcina fejlesztésében az állami vállalat tart előrébb, amely még az idén tömeges oltást tervez. Ez a cég küldheti meg a vakcinája teljes dokumentációját az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek; itt a magyar szakemberek tanulmányozni fogják a dokumentációt, és ha megfelelőnek találják, akkor szó lehet arról, hogy tőlük vásárolunk.

Mindenről a magyar szakemberek döntenek, de haladunk, és igyekszünk gyorsítani a folyamatot

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy továbbra is figyelik az orosz vakcinagyártást is. A héten a magyar szakemberek a helyszínen figyelhették meg, mi történik Oroszországban, és az országunk részese az összes európai uniós projektnek is.

Az uniós projektek esetében nehezíti a helyzetet, hogy a Pfizer első körben nem szállít majd Európába – kivéve a székhelyének számító Nagy-Britanniába –, hanem a vakcinát a leginkább fertőzött Egyesült Államoknak adja.