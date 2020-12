Müller Cecília: Orbán Viktor ma jelenti be az ünnepekre vonatkozó döntéseket

Már több mint kétmillió tesztet végeztek el Magyarországon a koronavírus- járvány kezdete óta. Vasárnap meghaladta a negyedmilliót, így összesen már 254 148 olyan ember van nyilvántartva, aki a koronavírus -tesztelések során pozitív eredményt produkált – mondta az országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília rámutatott, hogy az operatív törzs folyamatosan elemzi a folyamatokat. Így tudnak a szükséges döntésekhez közelebb kerülni. A múlt héten és az operatív törzs hétfői ülésen is szakemberek segítettek az elemzésben, és az elemzések eredményeinek az előrevetítésében arra vonatkozóan, hogy a karácsonyi ünnepekkor lehetőség nyílik-e a korlátozások enyhítésére. Müller Cecília azt mondta, ezt ma Orbán Viktor fogja bejelenteni.

A közeljövőben már elérhetővé válik Magyarország számára a vakcina – hangsúlyozta az országos tisztifőorvos, ami a járvány elleni védekezésben egy új eszköz jelent. Segíthet a betegség továbbterjedésének a megfékezésében, mint mondta, már nem kell sokat rá várni.

Müller Cecília közlés szerint az Orbán-kormány minden lehetőséget megragad, hogy oltóanyagot biztosítson a magyar embereknek. Arra törekszik a kormány, hogy a „befutó vakcina” mindenki számára elérhető legyen. Emlékeztetett, hogy a vakcina.koronavirus.gov.hu hamarosan elindul, ahol a vakcinaigényt majd elő lehet jegyeztetni.

Az országos tisztifőorvos felhívta a a figyelmet a higiénés szabályok betartásának fontosságára is. Azt tanácsolta, hogy tartsuk meg egészségünket, amennyire lehetséges. Ez tegyük meg magunkért és embertársainkért is. És akkor is tegyük, ha már a vakcina a rendelkezésünkre áll – zárta a gondolatait.

(Borítókép: Müller Cecília. Fotó: M1 / Képernyőfotó)