Videón a rendőri rajtaütés a brüsszeli orgiáról

A Blikk hozta nyilvánosságra azt a videót, amely a Szájer József korábbi fideszes EP-képviselő bukásához vezető november 27-i szexpartinak véget vető rendőri rajtaütésről készült. A lap birtokába került és az egyik vendég által készített felvétel akkor készülhetett, amikor a belga ügyészség közlése szerint a túl hangos buli miatt kihívott rendőrök már az adatokat vették fel a rajtakapott résztvevőktől. A videó mindenesetre meglehetősen rövid, mert az egyik rendőr erélyesen felszólítja a készítőjét, hogy hagyja abba a videózást.

A Blikk megjegyzi, szokatlannak tűnik, hogy egy egyszerű buli miatt – még ha járványvédelmi szabályokat is sértenek vele – egyszerre ennyi rendőr vonuljon ki. Csak a felvételen nyolc rendőr látszik, ketten fekete civil ruhában vannak. Utóbbiak közül az egyik folyamatosan felvételt készít, míg a másik a fején fülhallgatóval követi az eseményeket.

A bulvárlapnak sikerült megszereznie azt a hivatalos panaszt is, amelyet a parti szervezője, David Manzheley tett az eljárás miatt a helyi rendőrségen. Elsősorban azt kifogásolta, hogy a rendőrök „engedély vagy egyéb szükséges papír” nélkül hatoltak be a lakásába, majd pedig azt, hogy több egyenruhás is súlyosan rasszista és homofób megjegyzéseket tett a vendégekre. Sérelmezte azt is, hogy kisebb tusakodás is kialakult pár rendőr és a meztelen vendégek között. Ezért az akcióban részt vevő rendőrök felfüggesztését és az ügy kivizsgálását kérte.

A felvétel a Blikk oldalán megtekinthető.