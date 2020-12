Platófázisban a koronavírus-járvány

Az elmúlt 24 órában 2219 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, miközben az elvégzett teszteké 195 670-nel nőtt. Először 8 ezer fölött a kórházban lévők száma – derült ki a koronavirus.gov.hu friss adataiból.

„Örömmel jelentem be, hogy elindult a honlap, ahol jelezni tudják a vakcina iránti igényüket. A honlapon található a regisztrációs felület. Ez egy igényfelmérés, ami alapján meg lehet becsülni, hogy hányan szeretnének élni a koronavírus elleni oltással” – mondta Müller Cecília a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján.

Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta:

a védőoltások akkor indulhatnak, ha meglesz a hatóságok által engedélyezett vakcina, jelenleg ilyen Magyarországon még nem létezik.

A kormányzat minden lehetőségről tárgyal, ami ígéretes, eddig több mint 17 millió vakcinát kötöttek le.

Beszámolt róla, vizsgálják az orosz vakcina dokumentációját, valamint egy most beérkező kínai oltóanyagról is szólt, „amit szintén vizsgálat alá vesznek”.

Jelenleg még nem lehet megmondani, hogy melyik külföldi vakcinával kezdjük majd az oltássorozatot, várhatóan 2021. első negyedévében.

Az országos tisztifőorvos aláhúzta: csak azt követően lehet elkezdeni a tényleges védőoltásokat, ha minden engedély megvan. Ha elérkeztek ehhez a fázishoz, tájékoztatják az embereket.

Müller Cecília mindenkit arra kért, hogy pontosan és figyelmesen töltsék ki az adatokat a vakcinainfo.gov.hu oldalon, mivel „a regisztráció információt jelent.” A személyes adatok megadására azért van szükség, mert később ezeken az elérhetőségeken tudják majd értesíteni az igénylőket. Hozzátette ugyanakkor: „Az oltás nem a regisztráció sorrendjében történik, adott oltási terv szerint haladunk.”

Arra is kitért, hogy nem jár kötelezettséggel, ha valaki a regisztrációt követően mégsem akarja beadatni a vakcinát, akkor lehet az igényeken változtatni. Párbeszédre van szükség a hatékonysághoz. Megemlítette azt is, hogy

nem lehet majd válogatni az oltások között.

„Sajnos 136 beteget elveszítettünk, jellemzően krónikus, többfajta megbetegedésben szenvedtek. Alapvetően a megbetegedési viszonyoknak megfelelően oszlik meg az alapbetegségük minősége” – összegzett a tisztifőorvos.

Müller Cecília szerint remélhetőleg platóhoz ért a járvány terjedése,

de ezeket az eredményeket csak akkor tarthatjuk meg, ha továbbra is betartja a lakosság a járványvédelmi intézkedéseket. Szerinte több hétig is eltarthat a plató, de nem tudni pontosan meddig.

Hangsúlyozta, hogy az enyhítés rontana most a helyzeten. Beszámolt arról is, hogy az elmúlt héten 37031 fővel emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, 55 százalékuk volt nő. Ismertette azt is, hogy változatlan az életkor szerinti megoszlás az előző hetes összevetéshez képest: a 65 év felettiek aránya 16,7 százalék, a legtöbb új fertőzött azonban a 40-44 év közötti csoportból kerül ki. Arányuk 23 százalékos az elmúlt hét új esetszámaiból.

Földrajzi bontás szerint vizsgálva a tisztifőorvos szerint Budapesten volt a legtöbb új fertőzött, Nógrádban a legkevesebb.

Újságírói kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta, hogy amennyiben valaki koronavírus-fertőzésből való felépülést követően néhány hét múlva újra tüneteket észlel magán, értesítse a háziorvosát. Egyelőre ugyanis még mindig keveset tudunk erről a betegségről, többek között azt sem, hogy mennyi ideig védenek a vírus hatására képződő antitestek, vagy hogy miért vannak eltérések az egyes páciensek antitest-termelésében.

Beszélt arról is, hogy fertőzést követően kellő alaposságú nagytakarítást kell tartani a lakásokban, érdemes hipós oldattal fertőtleníteni a felületeket.

(Borítókép: Müller Cecília. Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook)