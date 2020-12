A sofőrök védelmét, vagyis a közösségi járművek első ajtajának a lezárását kéri Pintér Sándortól az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ).

A járművezetők egyre jobban félnek a fertőzéstől, ezért is sürgetik a tavaszihoz hasonló intézkedés ismételt bevezetését,

– indokolta az EKSZ elnöke a sofőrök helyzetét, akik közül egyre többen betegednek meg. Naszályi Gábor elnök az Indexnek elmondta, a koronavírus-járvány második hullámának kezdete óta kéri a szakszervezet a döntéshozókat, hogy ismét rendeljék el országszerte egységesen a közösségi járművek első ajtajának lezárását.

Emiatt korábban az operatív törzshöz is fordultak levélben, ám

válasz nem érkezett tőlük.

Az elkeseredett sofőrök a BKV-nál és több nagyvárosi közlekedési cégnél is aláírásgyűjtési akcióval jelzik, hogy probléma van, de a kérésük, az egységes ajtózár bevezetése még mindig nem történt meg.

Elfeledkeztek róluk

Az EKSZ a járművezetők biztonsága miatt óvintézkedést kért az operatív törzsnek írt levelében, amelyre mindeddig nem kaptak választ.

A héten történt miniszterelnöki tájékoztatás szerint a szigorító intézkedések továbbra is érvényben vannak, de a sofőrök védelme ismét kimaradt.

A szakszervezet türelme azonban elfogyott, ezért most az operatív törzset irányító Pintér Sándor belügyminiszterhez fordultak

– közölte Naszályi Gábor.

Az elnök kiemelte, a helyzetet jól szemlélteti, hogy a tömegközlekedés terén nem egységes a szabályozás,hiszen

van olyan szolgáltató, ahol már hetekkel ezelőtt bevezették az első ajtós zárlatot, míg más társaságoknál túlzottnak tartják a járművezetők aggodalmát, ezért továbbra is fel lehet szállni bármelyik ajtón.

Így van ez a fővárosban is, ahol csak egy udvarias matricán kérik az utasokat, fáradjanak távolabb a járművezetőtől. Naszályi Gábor kitért arra is, hogy más a gyakorlat a fővárosi agglomerációban közlekedő járatokon is.

Ez a rendezetlenség teljesen megzavarja az utasokat, de a járvány terjedése miatt is veszélyes, mert egy tünetmentes, de tudtán kívül megbetegített járművezető fertőzési gócot alakíthat ki az utastérben.

– zárta gondolatait Neszmélyi Gábor.