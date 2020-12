Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára jelentette be, hogy nyolcmilliárd forintos turisztikai fejlesztés kezdődik Hajdúszoboszlón. A beruházás előkészítésére 400 millió forintot biztosít az Orbán-kormány.

A ITM államtitkára a média képviselőinek azt mondta, olyan multifunkciós rendezvényközpontot hoznak létre a fürdővárosban, amely nemcsak a nyári turisztikai szezonban, hanem egész évben otthona lehet a különféle kulturális, szabadidős és sportrendezvényeknek.

Czeglédi Gyula (független), Hajdúszoboszló polgármestere hozzátette: a kétezer ember befogadására tervezett beruházás előzetes építészeti ötletpályázatára 27 pályamunka érkezett, ebből 11-et díjaztak.

A BERUHÁZÁS HELYSZÍNÉT HAMAROSAN KIJELÖLIK

– mondta a polgármester, viszont hajdúszoboszlóiak és civilek is kifogásolták a helyszínválasztást. Az Egymillióan a sajtószabadságért Facebook-csoport emlékeztetett, hogy a Czeglédi Gyula polgármester elvetette az előző városvezetés terveit, amelyek szerint már közművesített telekre, a sportuszoda mellé kellene építeni a létesítményt. Most úgy néz ki, hogy az új sportcsarnokot a közel s távol az egyetlen erdősáv mellett fogják felhúzni, és több száz fát kell kivágni a megépítéséhez. A posztban térkép jelzi a sportcentrum leendő helyét.

A jövő év az engedélyes és a kiviteli tervek elkészítésével, illetve a közbeszerzéssel telik majd, de készül egy megvalósíthatósági tanulmány is annak érdekében, hogy »önmagát fenntartó létesítmény« épüljön

– ismertette a polgármester , jelezve, hogy a beruházás alapkövét várhatóan 2022 elején helyezhetik el.

Czeglédi Gyula arról is beszélt, hogy Hajdúszoboszló Budapest és Hévíz után a harmadik legkeresettebb turisztikai célpont, amely az egészségturisztikában a legszélesebb kínálatot nyújtja. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) turizmusstratégiai vezérigazgató-helyettese, Könnyid László szerint a fejlesztéssel Hajdúszoboszló felkerül a konferencia- és a sportturizmus nemzetközi térképére is. Kiemelte: a turisták az idén nyáron 11,6 millió vendégéjszakát töltöttek Magyarországon, ami kiváló szám, és ebből kivette a részét Hajdúszoboszló is.

Hajdúszoboszlón átgondolt stratégia mentén folynak a belvárosi fejlesztések és a szállodafelújítások is, ezek eredményeként versenyképes marad a fürdőváros, amely a pandémia évében is jól teljesített: 227 ezer vendég járt a településen november végéig, csaknem 60 százalékuk a nyári hónapokban – ismertette az MTÜ vezérigazgató-helyettese.