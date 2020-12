Diákmunka-felmérést indított a Balaton Fejlesztési Tanács

A turisztikai régióban rendszeresen jelentkező szezonális munkaerő-hiányt diákmunkával enyhítené a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) – írja a zaol.hu. A pontos és reális tervezés érdekében most online kérdőíven mérik fel az igényeket, elképzeléseket. Az anonim, és semmilyen elköteleződéssel nem járó felméréssel

a munkáltatói és a munkavállalói oldal elvárásait, tapasztalatait kívánják megismerni, és ezt követően alakítják ki a probléma megoldását célzó stratégiai terveket.

A felmérés elsősorban azt kutatja, vonzó-e a korosztály számára az iskolai szünetben vállalható munka, illetve azt is, ha igen, az itthon vagy külföldön jelent-e nagyobb perspektívát – számol be róla az újság. Vizsgálják a válaszadók nyelvi tudását, s olyan részletekre is kíváncsiak a szakemberek, vajon a fiatalok csak lakókörnyezetükben, vagy akár távolabb is hajlandók lennének-e dolgozni, illetve utóbbi esetében milyen szállásra tartanának igényt.

A jelenlegi szabályozás szerint a szerződéses jogviszonyban alkalmazott

diákmunkáért járó bérezés törvényi minimuma napi 8 órás munkaidő esetén havi bruttó 161 ezer, vagyis nettó 136 ezer forint.

Ennél azonban akár több is elérhető, legális foglalkoztatással, amelyben a munkaerő-közvetítők, ennél a korosztálynál pedig kiemelten az iskolaszövetkezetek adhatnak hatékony támogatást.