Végre elkészül Budapest járatsűrítési terve

December 14-re elkészíti a járatsűrítési tervét a Budapesti Közlekedési Központ. A fővárosi kormányhivatal több alkalommal is kérte a BKK-t erre. Eredetileg november 5-ig kellett volna, de ezt a határidőt először december 5-ig, aztán jövő hétfőig meghosszabbították.

A kormányhivatal azt írta, a BKK eddig leadott adataiból látszott és a szerdai találkozón is kiderült, hogy a társaság a járatainak 91 százalékán nem sűrített, ezért nyomatékosította a „világos szakmai elvárásait”, és arra kérte a társaságot, hogy támassza alá az eddig szolgáltatott járatsűrítési adatokat. Ez jön hétfőn.

Egyébként ha a BKK az ezer busza mellé beállítaná a nosztalgiaflottát is, máris egy százalékkal növelhetné a forgalomban lévő állományt. Ez a fajta járatsűrítés elegáns fricska lehetne, egyben kiváló városmarketing is, ami akár a külföldi sajtóban is eladható. Persze, ha idevesszük a forgalomban lévő attraktív fényvillamosokat is, a fővárosi közlekedési vállalat:

már túl is vállalta magát.

2020. november 11. óta Magyarországon kijárási tilalom van érvényben este 8 és hajnali 5 óra között a koronavírus-járvány elleni intézkedések részeként.