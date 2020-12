Januártól már elektronikusan jelzik vissza a tértivevény kézbesítését

2021. január elsejétől a tértivevényes levelek kézbesítéséről a visszaigazolás elektronikus formában történik meg. A 2019-ben országosan bevezetett elektronikus kézbesítési rendszerhez kapcsolódóan a könyvelt levelek nyomkövetése mellett már lehetséges a címadatok elektronikus megadása, 2020 júliusától pedig az intézmények elektronikusan adják fel a hivatalos iratokat és elektronikus visszaigazolás is érkezik a kézbesítésről. Ezeket a digitális szolgáltatásokat egészíti ki a tértivevényes leveleknél az elektronikus adattal történő feladás és az elektronikus kézbesítési igazolás.

Jelenleg a tértivevényes levél hagyományos feladásánál két nyomtatványt is ki kell tölteni. Egyik a feladóvevény, amely a feladás tényét igazolja az ügyfél számára, a másik a tértivevénylap, amelyet mostanáig a küldemény hátuljára ragasztott a Posta, és kézbesítéskor ezt kellett aláírni, majd a levél kézbesítését követően az aláírt kézbesítési igazolást visszaküldte a posta a feladónak. Azaz kézbesítési igazolás január elsejétől nem „utazik” a levéllel.

2021. január elsejétől a kézbesítésről a visszaigazolás elektronikusan a megadott csatornára (e-mail vagy ePostakönyv alkalmazás) érkezik,

illetve, ha a feladó mégis hagyományos módon (nem elektronikus adatokkal) adna fel tértivevényes szolgáltatással levelet, akkor kettő helyett csak egy nyomtatványt kell kitölteni. Bár az elektronikus feladást a Posta 2020 júliusától árban is előnyben részesíti, továbbra is lesz lehetőség a postákon a papír alapú feladásra és arra is, hogy a kézbesíti igazolás az elektronikus helyett papíron kapja meg a feladó.

Az elektronikus adatokkal történő feladással és az elektronikus visszaigazolással csökken a többségében vállalati feladók adminisztrációs terhe és a papírfelhasználás is. Az elektronikus adatokkal történő feladás magánszemélyek számára is könnyen elérhető a posta.hu oldalon található, ingyenesen használható ePostakönyv alkalmazással.