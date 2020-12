„Angela Merkel most is elvtelen kompromisszumot kötött a magyar diktátorral”

Nincs elragadtatva a hétéves EU-s költségvetés és a gazdasági mentőcsomag magyar-lengyel vétójának a feladásától Vásárhelyi Mária – tanúskodik az a bejegyzés, amelyet a szociológus szerda délután osztott meg a Facebookon.

A szivárgó információk szerint az Európai Unió soros elnöki tisztségét betöltő Németország szerdán kötött egy egyelőre informális megállapodást Magyarországgal és Lengyelországgal. Ennek az egyik része, hogy a jogállamisági mechanizmus nem lép hatályba addig, amíg az Európai Bíróság nem dönt, hogy összefér-e az uniós joggal.

Ez akár 2022-ig is elhúzódhat, Vásárhelyi Mária azt írja, hogy mint tíz éve mindig, az Európai Unió most is cserbenhagyta a magyar demokratákat, és mentőövet dobott Orbán Viktornak a 2022-es parlamenti választásokra is, addig biztosan nem lesz jogállamisági eljárás Magyarország ellen, és később is csak a támogatási pénzek elosztásával kapcsolatos kérdések miatt indulhat ilyen vizsgálat.

A dramaturgia mindig ugyanaz. Továbbra is dőlni fog a pénz. (...) És nekem senki ne mondja, hogy Orbán Magyarország problémája és nekünk kell megoldani, mert képtelenség ezt a magyar demokratáknak megoldani, amíg az EU Orbán Viktor támogatja. A magyar ellenzék olyan szinten nem rendelkezik erőforrásokkal, hogy nemhogy a diktatátor elleni sikeres küzdelemhez, hanem a túléléshez sincs elegendő forrása

– írja a szociológus, aki szerint az EU folyamatosan a diktatúrát tőkésíti fel, és tétlenül nézi a magyar ellenzék és demokraták teljes kivéreztetését.

Lehet, hogy Angela Merkel most azt gondolja és abban a szerepben tetszeleg, hogy megőrizte Európa egységét, szerintem azonban éppen ellenkezőleg, Európa egységének sírásója

– állítja Vásárhelyi Mária.