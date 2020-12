Hét napra bezártak egy budapesti vegyeskereskedést, mert a tulajdonosa nem helyesen viselte a maszkját

Szerdán egy budapesti vegyeskereskedés tulajdonosa nem helyesen viselte a maszkját. Emiatt az üzletet hét napra bezárták – jelentette be Gál Kristóf alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Maszkviselési hiányosságok miatt összesen már 97 üzletet zártak be. Hasonló okokból az elmúlt 24 óra alatt 246, a szabályok hatálybalépése óta összesen 12 265 ember ellen intézkedtek.



293 ember a november 4-én hatályba lépett kijárási korlátozásokat, illetve a november 11-én hatályba lépett kijárási tilalmat nem tartotta be. Eddig összesen 11 412 szabályszegőt találtak.