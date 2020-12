Járvány és botrányok Szijjártó bizottsági meghallgatásán

Meztelenül rohangáló fideszes képviselő, egymás lélegeztetőgépeit elkobzó kormányok, 57 és félmillió dollárárt vásárolt szállítórepülő. A diplomácia egyébként mozgalmas világában is kemény témákról szólt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mai meghallgatása. A parlament Külügyi Bizottságának ülésén egy dolog biztosan kiderült: elképesztő éven van túl a magyar diplomácia.

Higgyék el, nem a hasunkra csaptunk a Bem rakparton, amikor megrendeltünk 16 ezer lélegeztetőgépet. Mindig az erre jogszabályilag felhatalmazott hatóságok döntésére hagyatkozunk

– reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés Külügyi Bizottságának csütörtöki meghallgatásán elhangzott kérdésekre. Az idei év a magyar diplomácia számára is mozgalmasra sikerült, Szijjártó meghallgatásán számos izgalmas kérdés napirendre került.

Ezek közül is kiemelkedő volt a járvány elleni védekezés, így az irreálisan nagy mennyiségben, Kínából vásárolt lélegeztetőgépek ügye is. Ahogyan azt az Index is megírta, mintegy 16 ezer 863 darabot vásárolt a magyar kormány, később pedig kiderült, hogy ez a mennyiség több mint nyolcezer darabbal haladja meg a stratégiai készletet. Szijjártó Péter szerint minisztériumuk az Operatív Törzs döntését hajtotta végre, céljukat pedig elérték, hiszen egyetlen koronavírusos beteg sem maradt ellátatlanul Magyarországon.

A lélegeztetőgép-beszerzés ügyére a Külügyi Bizottság szocialista alelnöke, Mesterházy Attila kérdezett rá. A politikus azt is meg szerette volna tudni, hogy egyáltalán kijelenthető-e, működik-e valamennyi megvásárolt lélegeztetőgép. Erre a képviselő nem kapott egyértelmű választ, Szijjártó ugyanakkor beszámolt a beszerzési nehézségekről. Mint fogalmazott, a járvány során nem piaci, hanem a politikai logika dominált.

Amikor az országok egymás repülőgépeiről rakodják át az árukat, amikor egymástól kobozzák el a szállítmányt, mikor a gyártósorok végén ott áll mindenki, hogy lecsapjon az első lélegeztetőgépre, és amikor az egész világ Kínában vásárol: akkor a normál piaci szempontok nem működnek

– mondta Szijjártó. Meghallgatása során elmondta, a járvány alatt a magyar kormány

A világ 116 országából 11 ezer 73 magyar állampolgár hazajutását támogatta; Szijjártó szerint ez volt minden idők legnagyobb hazaszállítási akciója.

Több mint 100 millió maszkot és 60 millió védőfelszerelést,

valamint 4,8 millió faviripavir hatóanyagú gyógyszert vásárolt.

mindezt pedig 185 repülőjáraton szállították Kínából Magyarországra.

A külügyminiszter beszélt arról is: az eredményesebb felkészülés érdekében a kormány 57 és félmillió dollárért vásárolt Airbus szállítógépet, és a légijármű üzembe helyezéséhez szükséges operátori szerződést a jövő héten megkötik.

Szó esett az oltóanyagok beszerzéséről is. Ezzel kapcsolatban a külügyminiszter elmondta, 17,5 millió adag vakcinát vásároltak, ami kétszeri beoltás esetén ad védettséget. A Pfizer és a Moderna oltóanyaga mellett kínai és orosz termékeket is vásárol a kormány, ezek egy részét a magyar egészségügyi hatóságok már vizsgálják.

Bár Szijjártó Péter maga a témát nem érintette, a kérdések során felmerült Szájer József lemondott fideszes EP-képviselő orgiabotránya is. Mesterházy Attila a KKM-hez tartozó Információs Hivatal felelősségét is felvetette: a képviselő szerint a hírszerzés sem a Szájer-ügyben, sem a korábban Peruban magyar nagykövetként szolgáló, majd gyermekpornográf képek birtoklása miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt Kaleta Gábor ügyében nem volt kompetens.

Érdekelne, hogyan működik az Információs Hivatal. Hol egy pedofil nagykövetről nem tudunk semmit, hol egy kábítószerrel, meztelenül rohangáló fideszes képviselőről nem tudunk semmit, aki egyébként drogos orgiákba jár. Azért mégiscsak zsarolhatóvá teszik ezeket az embereket. Ez felkelti azok figyelmét, akik zsarolásra, információszerzésre akarnak felhasználni ilyen kettős életeket

– mondta Mesterházy. Válaszul Szijjártó közölte, a nemzetbiztonsági törvény világosan meghatározza az Információs Hivatal tevékenységét, márpedig az európai parlamenti képviselők nemzetbiztonsági átvilágítása nem tartozik a felelősségi körébe.