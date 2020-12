Tovább bővül az adókedvezményre jogosultak köre a turizmus-vendéglátásban

A Magyar Közlönyben megjelent gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosítása szerint az idegenforgalomra és a vendéglátásra vonatkozó adókedvezmények már visszamenőleg, novembertől érvényesek. Továbbá a kormány bővítette az erre jogosultak körét.

A kormány január végéig meghosszabbítja az 50 százalékos bértámogatást a turizmusban és a vendéglátásban. Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett december 8-i videójában a kormány céljáról azt mondta:

a vendéglátás, a szálláshely, a művészeti, a szórakoztató és a szabadidő szektorokban a bértámogatással 140 ezer munkahelyet védenének meg.

A pénzügyminiszter azt is bejelentette, hogy a veszélyhelyzet meghosszabbításával a munkahelyek védelme érdekében az ágazati szereplőknek további segítségre van szükségük, az adó- és járulékkedvezmények megmaradnak, vagyis a vállalkozások mentesülnek a munkáltatói adóterhek megfizetése alól. Azt is ígérte, hogy az eddigi lépéseket kiterjesztik az utazásszervezéssel foglalkozó cégekre is.

A rendeletmódosítás alapján az egy hónapja hatályba lépett, adókedvezményre jogosultak listája az alábbi tevékenységekkel bővül: