Nagyon sok szépkorú áldozata volt ma a járványnak

A hivatalos kormányzati tájékoztatási oldal részletesebb adatait böngészve szomorú bizonyítékot kaphat az érdeklődő arra, hogy mennyire érinti a legidősebb korosztályokat a koronavírus miatti halálozás. A péntek reggeli számok szerint ugyanis a 171 elhunyt közül

kereken húsz 90 vagy 90 évesnél idősebb honfitársunk távozott idő előtt a fertőzéssel összefüggő problémák miatt.

A legfiatalabb elhunyt egy harmincéves, magas vérnyomással és cukorbetegséggel élő nő volt. Ugyanakkor szinte naponta növekszik a fiatalabb korosztályba tartozó áldozatok száma is. Többek között egy 34 éves krónikus tüdőbeteg férfi, egy 39 éves, emésztőrendszeri gyulladás miatt szenvedő nő mellett egy 40 éves, valamint három 42 éves áldozatról is beszámolt a kormányzati tájékoztatási portál.

Jellemzően a fiatalabb korosztályokba tartozó elhunytaknak is volt krónikus betegségük, azonban mára virradóra is hírt adtak egy alapbetegséggel nem küzdő, 54 éves áldozatról is.

Egyebek között ezért is hívják fel mindennap az operatív törzs tájékoztatóján a lakosság figyelmét arra, hogy mindenki fordítson kiemelt figyelmet az egyéni védőintézkedések betartására. A megelőzés ugyanis még mindig jobb, mivel nem lehet tudni, hogy az egyéni sajátosságok miatt kinél milyen súlyosságú lehet a kór lefolyása egy esetleges fertőződés esetén.