Szolnokon is nagy harc várható az előválasztáson

Az LMP szerdán újabb nevet dobott be: Tóth Áront, a zöld párt szolnoki politikusát indítanák Jász-Nagykun-Szolnok megye 1-es számú választókerületében. Ez nem az első ilyen bejelentése a pártnak, már Szombathelyen, Pécsen, Érden és a fővárosban is neveztek meg olyan jelölteket, akik szívesen lennének az ellenzéki összefogás jelöltjei a 2022-es országgyűlési választásokon.

Nyerhető az ellenzék számára

Tóth 2019-ben már megmérette magát az önkormányzati választáson az ellenzéki összefogás színeiben, akkor mindössze néhány szavazaton múlt a mandátuma. Bár a polgármestert 2006 óta a Fidesz-KDNP adja Szolnokon, az ellenzék tavaly ősszel mégis többséget szerzett a szolnoki közgyűlésben.

A szolnoki székhelyű választókerületben a 2018-as országgyűlési választásokon a kormánypártok jelöltje, Dr. Kállai Mária (42,09 százalék) győzedelmeskedett, de ha már akkor megvalósult volna az ellenzéki együttműködés, nyerhető lett volna körzet.

Előválasztás jöhet

Így érhető, hogy több aspiráns is akad az ellenzéki oldalon. Tóth ugyan az egyetlen olyan jelölt-jelölt, akit hivatalosan is bejelentettek, de az Index információ szerint más pártok politikusai is ambicionálják magukat, így végül előválasztáson dőlhet majd el, ki lesz a Fidesz kihívója 2022-ben.

Lapunk úgy tudja, Miskolczi László, a Demokratikus Koalíció szolnoki alpolgármestere is bejelentkezett a választókerületért. Bár őt még formálisan nem nevezték meg, de néhány hete a szolnoki lakosok postaládájában már landolt a DK újságja, amelyben kvázi jelöltként mutatják be a párt helyi politikusát.

A Jobbik önkormányzati képviselőjének és helyi vezetőjének, Galló Györgynek a nevét is emlegetik a városban, mint potenciális összellenzéki jelöltét, ahogy a szocialista Radócz Zoltánét is. Utóbbi 2019-ben hajszállal ugyan, de elbukta a polgármester-választást, mégis az MSZP „erős emberének” számít a településen. Az Index úgy értesült, a szocialisták napokon belül döntést is hoznak arról, beszállnak-e az ellenzéki megmérettetésbe.

Bár tavaly ősszel Lukácsi Katalin, a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökségi tagja is bejelentkezett Szolnokon a polgármesteri címért, lapunk úgy tudja, nem ebben a jász-nagykun-szolnoki választókerületben indulna 2022-ben. Lukácsi az Index megkeresésére azt mondta:

Fel sem merült bennem, hogy Szolnokon indulnék.

Azzal azonban Lukácsi is egyetért, hogy